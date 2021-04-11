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中正紀念堂「到站廣播多這2字」被質疑轉型正義　北捷：增古城門意義

▲▼北捷中正紀念堂站。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北捷中正紀念堂站。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

為提供旅客友善乘車環境，搭乘台北捷運行經各站時，都可以在車廂內聽到提示廣播；近期有網友發現，北捷中正紀念堂站的廣播多了「南門」兩字，由於中正紀念堂站名敏感，部分人質疑是否為轉型正義鋪路？對此，台北捷運公司表示，與轉型正義無關，只是為了增加古台北城門意義，所以加上「南門」名稱。

台北捷運列車到站前，會在車廂內廣播車站站名；有網友發現，搭乘松山新店線（綠線）到中正紀念堂站時，車廂內廣播從過去的「中正紀念堂站」，變成「中正紀念堂、南門」說法，由於將近7個字，比多數站名還要長，聽起來有些突兀，引發熱議。

網友們於PTT上表示，「綠線有聽到南門 還以為自己聽錯」、「今天也有聽到」。此外，因為中正紀念堂名稱敏感，不少網友質疑與轉型正義有關，「覺得在鋪梗」、「捷運公司走在轉型正義政策前端？」、「推南門，中正廟當副站名就好 地名應該優先當捷運站名」。

對此，北捷客服新聞組長蔡宏俊回應，中正紀念堂加入副站名「南門」與轉型正義無關；古台北城的城門名中，包含北門、西門、南門、東門、小南門，北捷站名包含站名及加註名稱均有囊括，但列車到站廣播僅有南門尚未納入。

蔡宏俊指出，經地方意見回饋，為增加古台北城門意義，在評估可於列車到站前將廣播語音播報結束，因此增加「南門」名稱，並提供搭乘旅客識別及服務。

針對有沒有可能將「南門」直接加入原本的「中正紀念堂」站名中？蔡宏俊表示，目前尚無規劃，不過車站站內標示都已有加註名稱。

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