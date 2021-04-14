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太魯閣號2司機殉職獲「最高撫卹」　袁淳修遺族可領逾500萬元

▲▼鄰居及朋友到台中車站要接袁淳修回家。（圖／記者游瓊華攝）

▲袁淳修於太魯閣號意外罹難，家屬於台中火車站接他回家。（圖／記者游瓊華攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台鐵太魯閣意外釀成49死，其中2名駕駛員袁淳修和助理駕駛員江沛峰雖緊急剎車並不斷鳴笛，盡全力維護乘客安全，但仍不幸罹難。對此，銓敘部經開會後認定，袁淳修、江沛峰符合法定最高等級之撫卹標準，分別得領取約500多萬及400多萬元的撫恤金。

銓敘部指出，袁淳修、江沛峰面對山側邊坡安全防護工程之工程車滑落至軌道上，立即將列車緊急煞車並不斷鳴笛，存有高度傷亡危險性，仍奮不顧身堅守崗位煞車，用盡生命最後力氣維護搭乘列車旅客生命安全，終因與工程車激烈相撞致列車出軌，傷重不治犧牲個人性命。

經銓敘部因公審查小組邀集運安會與會說明並審閱相關事證後，與會委員一致認定袁司機員及江技術助理的死亡原因，足可符合法定最高等級之撫卹標準。袁淳修及江沛峰之撫卹金，連同公保給付分別得領取約500多萬及400多萬元。

33歲的司機員袁淳修、32歲助理司機員江沛峰不幸雙雙殉職。其中，袁淳修告別式於14日下午2時在台中崇德殯儀館舉行，下午3時15分左右交通部長林佳龍到場致意，慰問家屬、待了1個小時15分鐘後才上車離開，台中市長盧秀燕也到場哀悼表示，「希望淳修是最後的犧牲者」。

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