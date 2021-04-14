袁淳修提前下人生列車…她告別式淚崩「想撥電話到天國」：我們愛你

▲▼袁淳修告別式14日於台中崇德殯儀館舉行。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台鐵408次太魯閣號列車2日上午撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49人亡、218人受傷的嚴重事故！33歲的司機員袁淳修、32歲助理司機員江沛峰不幸雙雙殉職，其中袁淳修的告別式於14日下午舉行。

回顧事發當下，袁淳修耗盡生命最後4秒，全力踩下煞車並閃燈鳴笛，但當時車速高達126公里根本無法煞停，最後因高速撞擊導致肢體分離，不幸殉職。受損最嚴重的第8節車廂於6日深夜被拉出，而袁淳修的斷腿在頭七之前被發現，冥冥之中象徵擔任司機員的他守護列車到最後一刻。

袁淳修、江沛峰頭七當天，台鐵全線列車也於事故發生時間上午9時28分長鳴笛、全體司機員也於胸前繫上黃絲帶悼念2人。家住台中市豐原區的袁淳修告別式於14日下午2時在崇德殯儀館舉行，親友、鐵路同仁陸續抵達會場，現場氣氛哀戚。交通部長林佳龍下午3時15分左右亦抵達現場悼念，稍早台中市長盧秀燕也到場致意。

袁淳修姪女在告別式上，一字一句傾訴對舅舅的思念，提到「我無法忘記你陪著我們長大、嬉戲，還不忘叮嚀我們向更高、更好的機會發展，我們追著你的背影長大，希望能像你一樣有自己的理想和未來，可惜這一次你卻提早在人生這輛列車下車了，我們從沒想過這天來得這麼快，如果有一通可以撥到天國的電話，我想跟你說，『舅舅謝謝你，你很帥，我們愛你』」。