普悠瑪後沒學到教訓！　民眾黨：政府是另類李義祥

▲408次太魯閣號出軌事件，掀起各界討論台鐵改革。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成49死、218傷的憾事，外界究責聲浪不斷。民眾黨團14日召開記者會，肯定交通部長林佳龍擔起政治責任請辭外，至今仍在處理善後工作，然而部長換人做並不能解決台鐵安全的問題，黨團已提案修法《政府採購法》，包括篩選不適任廠商、揭露拒絕往來廠商等，另籲行政院儘速成立「台鐵推動改革小組」，納入了解問題根源的第一線台鐵員工。

黨團副總召高虹安表示，太魯閣號事故除了台鐵或包商制度的問題，也讓外界質疑，到底有沒有機制可以篩選不適任的廠商？李義祥過去有許多不良記錄，其名下的義程營造公司在2018年遭地方法院判處有罪，理應在3年內要被列為政府採購案的拒絕往來對象，但他卻透過東新營造的名義取得標案，並轉包給自己掛工地主任，明顯是為了躲過被列為拒絕往來廠商的問題。

高虹安建議，為避免未來還有「假分包真借牌」的方式，《政府採購法》應該將這種惡質的企業負責人、其所擔任負責人的其他企業，也列為拒絕往來對象。此外，負責重大公共建設的工程會應該要擔起責任，主動建立檢索系統進行拒絕往來廠商的有效資訊揭露，而非只是被動接受。

黨團總召邱臣遠則說，民進黨2016年上台後多次提出要改革台鐵，最後全部跳票，關於台鐵的改革，民眾黨提出三大架構，包括台鐵組織改造、不良廠商列管以及道路安全跨部會合作。

邱臣遠說，台鐵要改革，必須從安全開始；行車要安全，就先從改善工地施工紀律開始，因此民眾黨團也提出「政府採購法部分條文修正草案」，呼籲行政院提出修法版本，儘速送到立法院審議。

立委賴香伶認為，台鐵施工管理出現問題，造成工地主任帶頭違法，沒有依照職業安全規範，勞動部應儘速對台鐵工地全面勞檢、督促台鐵對內管理遵守職安法規，台鐵也應要求承包商落實職安責任，代表承包商的現場工地主任更是重中之重，台鐵務必透過管理、訓練機制，落實工地安全管理。

賴香伶也呼籲，若行政院真的成立「台鐵改革推動小組」，務必納入第一線的台鐵員工，「因為只有他們才知道台鐵真正的問題出在哪」。

張其祿則表示，台鐵累積虧損將近1300億元，負債高達4000億，負債比率將近50%，已是虧損問題最嚴峻的國營事業，未來應朝「車路分離模式」改善，基礎建設的責任歸於國家，路軌運輸則由取得專屬路權的業者進行營運管理。

蔡壁如則說，普悠瑪號事故發生至今2年多，台鐵出軌、工安意外不斷，如今更發生傷亡慘重的太魯閣號事故，顯示改革根本0分，人民付出悲痛的代價，「罔顧人民安全的政府也是另類的李義祥」。

蔡壁如表示，太魯閣號事故並非單一個案，而是組織殺人的悲劇，民眾黨團也已成立台鐵改革監督小組，要對全案究責也究因。民眾黨也提出四大主張，包括全面安檢台鐵沿線工程，相關工安資訊都必須公開透明，工地防護作業若未達標準，一律暫時停工，待安全作業完備後准予復工、建立快速排除障礙通報SOP機制、加強核實人員安全與工安教育訓練、在施工地全面加裝護欄與監視器。