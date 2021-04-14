高鐵「捐贈500萬」給太魯閣受難家屬！用於醫療、復健、經濟支持

▲太魯閣號事故導致49人罹難，台鐵日前特以鳴笛哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生嚴重出軌事故，意外導致49人不幸罹難。台灣高鐵公司今日表示，將捐贈500萬協助受難者後續醫療、復健與經濟支持，捐款將透過中央銀行國庫局所開設之衛生福利部賑災專戶，指定用途至「0402太魯閣號事故案」，由中央政府統籌專款專用。

台灣高鐵公司董事會今（14）日通過，基於人道關懷及企業社會責任，對日前太魯閣號不幸事故之傷亡旅客及家屬捐款新臺幣500萬元，以協助受難者後續之醫療、復健及經濟支持，同時表達台灣高鐵公司對傷亡旅客及家屬深切關懷與慰問之意。

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面對太魯閣號事故引發的舉國上下對軌道安全的高度關心，台灣高鐵公司江耀宗董事長特別提醒全體員工，同為軌道運輸業者，台灣高鐵應以戒慎恐懼的心情，從中記取經驗教訓，並且必須謙虛以對、不可自滿，從管理面、制度面及安全文化面，積極思考精進作為。

▲高鐵宣布捐贈500萬元，提供台鐵太魯閣出軌案受難家屬使用。（圖／記者林敬旻攝）

江耀宗強調，今日分毫的鬆懈，都可能成為明日未知的風險，期勉每一位高鐵員工在工作崗位上，思慮更周全、作業更嚴謹，這樣才能讓旅客的安全獲得更多一分保障。

台灣高鐵公司表示，未來將持續秉持「沒有安全就沒有高鐵」以及實事求是的精神，再次仔細檢視現有各項安全措施與細節，用最嚴謹的態度與標準，為旅客的安全與服務把關，讓每一位旅客都能安心出門、平安回家。