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林佳龍請辭　高思博：民進黨派系恐怖平衡將成為去留關鍵！

▲國民黨中常委高思博指出，交通部長林佳龍到底要不要為台鐵太魯閣號出軌事件下台負責，民進黨派系的恐怖平衡是去留關鍵。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨中常委高思博指出，交通部長林佳龍到底要不要為台鐵太魯閣號出軌事件下台負責，民進黨派系的恐怖平衡是去留關鍵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

交通部長林佳龍到底要不要為台鐵太魯閣號出軌事件下台負責？國民黨中常委高思博「揭密」，直指這極可能是民進黨派系爭奪下的恐怖平衡，而且派系尚未喬好，所以暫時還不會有結果。

高思博痛斥，這次發生台灣鐵道史上半世紀以來最嚴重的傷亡事故，50條人命、50個破碎的家庭，倖存者以及家屬們的心理傷害難以撫平。

高思博指出，事件發生之後，不能要求釐清責任歸屬、不能要求官員說明事件始末，把社會氛圍營造成8點檔式的煽情，模糊焦點，不問責任只問派系！

高思博說，太魯閣號事件造成多位乘客死亡，交通部長負起政治責任下台，是天經地義的政務官作為，林佳龍確實多次表態要請辭負責，日前也宣布已遞出辭職信，輿論都認為林佳龍已在整理行囊，做出想負責的動作，但辭職信沒被批准就是辭不了，到底出了什麼問題，各界都摸不著頭緒。

但從林佳龍最新的臉書貼文，高思博瞧出一點端倪，因為林佳龍宣稱他已向總統和行政院長說，高思博以自身的從政經驗深入分析，這個小動作非但不尋常，更透露出著民進黨特有的派系治黨風格。

高思博以自身曾為內閣閣員且請辭過為例，與林佳龍相比，他說，當年他與行政院長劉兆玄並不熟識，係因總統馬英九提拔年輕輩學者，讓他入閣，但他尊重政治體制，行政向院長負責，接受劉的領導指揮，卸任時也是向院長請辭。

然而民進黨重視派系超過專業，林佳龍是正國會派系的領袖，辭職信才多了個總統的請示對象，一時之間派系不容易喬好，當然沒人負責批准。

高思博進一步分析，這類政治布局剛好有進行中案例可以佐證，就是鐵路局長懸缺3個月始終無法補實，即可能就是派系卡關所致。

前一任鐵路局長張政源原本是台南市交通局長、副市長，因2018年發生普悠瑪出軌事故後，奉命救援，「降級」接任鐵路局長，處理善後，顯示此職位的重要性，然而今年初退休，中央始終沒喬出繼任人選，群龍無主之餘，鐵路又出軌不無關連。

蔡英文總統日前在臉書上宣稱鐵路革新達成109項，高思博仔細檢視後發現其中的軌道安全標準流程、建立邊坡自動監測系統就是太魯閣號出事的致命癥結，再一次印證了民進黨政府不在乎專業、只重視透過網路小編宣傳包裝的本質，提醒全國民眾且繼續關注全案後續的發展，便知分曉。

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關鍵字：

林佳龍高思博民進黨派系去留

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