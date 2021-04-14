民眾黨邀民進黨創黨大老尤清演講　談黨綱與黨政發展

▲民進黨創黨元老尤清。（圖／記者張一中攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨14日宣布，將在17日、18日舉行2021年黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，會中通過有關繳交黨費、地方組織相關章程修訂。值得一提的是，當天也將邀請前台北縣長尤清、台大社科院副院長邱榮舉進行專題演講，討論民眾黨黨綱及發展。

民眾黨14日召開例行的黨政協調會報，會後由黨副秘書長陳建璋、黨發言人張清俊召開記者會。張清俊指出，民眾黨預計於17日、18日在台北凱薩飯店舉辦2021黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會。根據規劃，17日中午先舉行臨時黨代表大會，黨主席、台北市長柯文哲致詞、頒發感謝狀，並在會中議決通過章程修訂案。

據了解，章程修訂案包括將繳納黨費列入黨員義務，以及針對黨組織發展的規章會更具體化。下午2點則進行黨代表共識營，首先登場的是專題演講，分別邀請到前台北縣長尤清談論「黨綱與政黨發展」以及台大社科院副院長邱榮舉談「民眾黨黨綱研議初探」。

至於18日，則由黨籍立委邱臣遠、張其祿及蔡壁如報告立法院黨團工作，並進行專題報告，談論修憲議題與能源政策。

針對邀請民進黨出身的尤清演講一事，陳建璋解釋，尤清過去是民進黨創黨10人小組成員，留學德國，對於德國政黨歷史發展相當了解，希望能借鑒他對於黨綱、行動綱領、選綱的一些經驗參考，提供民眾黨一些建議、看法。