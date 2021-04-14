國民黨：民進黨抹黑台灣也排放「核廢水」　刻意掩護日本

▲日本民眾抗議將福島核廢水排入海。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

日本政府13日正式決定在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海，引起周邊國家強烈抗議與不滿。國民黨14日表示，核電廠平日排放的核發電用水，與發生核災事故所排放的核廢水完全不同，民進黨根本故意竹篙鬥菜刀，刻意混淆視聽抹黑，掩護日本排放福島核災的核廢水，「請問民進黨，把事實弄清楚有很困難嗎？」

國民黨表示，根據報導，日本決定排放的核污水是311核災時留下的後遺症，原能會輻射防護處處長劉文熙說，「日本是因地震、海嘯造成反應爐冷卻水外洩，加上核電廠附近又有大量的地下水，進一步把輻射物質往外帶，才會產生這樣的問題；但我國核電廠反應爐沒有破損問題，也都正常運作，目前沒有像日本這樣的問題，核能發電會用到水的部分，只有用核能加熱水來推動的渦輪發電」。

國民黨強調，專家學者的說法很清楚，核能發電用到水的部，份與日本核災時留下的核污水是不一樣的，民進黨為了掩蓋蔡政府對日本作法的軟弱回應，刻意模糊焦點，將國內核電用水與福島核災留下的核廢水混為一談。

國民黨抨擊，民進黨寧願進行政治操作，批評在野黨，帶輿論風向，卻不願面對核災廢水入海所造成破壞海洋生態、危害國人健康的衝擊，根本是不負責任的執政黨。

根據國際原子能機構專家組評估報告指出，如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響。國際環保組織綠色和平的專家也表示，當人們攝入受到污染的海洋食品，會帶來潛在的健康風險，而且「造成的DNA損傷可能導致細胞死亡或潛在的遺傳突變」。

國民黨表示，民進黨不應該輕忽國際組織的專業報告，福島核災所產生的核廢水對海洋、公眾健康都會造成負面影響，請民進黨收起政治攻防、操作的思維，「只會噴政治口水，並不能掩蓋施政的無能」，呼籲民進黨多放心思在保護漁民生計、人民食安上，勿再轉移焦點、誤導視聽。