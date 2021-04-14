　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨：民進黨抹黑台灣也排放「核廢水」　刻意掩護日本

▲▼日本人民抗議政府要將福島核廢水倒入海中。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本民眾抗議將福島核廢水排入海。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

日本政府13日正式決定在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海，引起周邊國家強烈抗議與不滿。國民黨14日表示，核電廠平日排放的核發電用水，與發生核災事故所排放的核廢水完全不同，民進黨根本故意竹篙鬥菜刀，刻意混淆視聽抹黑，掩護日本排放福島核災的核廢水，「請問民進黨，把事實弄清楚有很困難嗎？」

國民黨表示，根據報導，日本決定排放的核污水是311核災時留下的後遺症，原能會輻射防護處處長劉文熙說，「日本是因地震、海嘯造成反應爐冷卻水外洩，加上核電廠附近又有大量的地下水，進一步把輻射物質往外帶，才會產生這樣的問題；但我國核電廠反應爐沒有破損問題，也都正常運作，目前沒有像日本這樣的問題，核能發電會用到水的部分，只有用核能加熱水來推動的渦輪發電」。

國民黨強調，專家學者的說法很清楚，核能發電用到水的部，份與日本核災時留下的核污水是不一樣的，民進黨為了掩蓋蔡政府對日本作法的軟弱回應，刻意模糊焦點，將國內核電用水與福島核災留下的核廢水混為一談。

國民黨抨擊，民進黨寧願進行政治操作，批評在野黨，帶輿論風向，卻不願面對核災廢水入海所造成破壞海洋生態、危害國人健康的衝擊，根本是不負責任的執政黨。

根據國際原子能機構專家組評估報告指出，如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響。國際環保組織綠色和平的專家也表示，當人們攝入受到污染的海洋食品，會帶來潛在的健康風險，而且「造成的DNA損傷可能導致細胞死亡或潛在的遺傳突變」。

國民黨表示，民進黨不應該輕忽國際組織的專業報告，福島核災所產生的核廢水對海洋、公眾健康都會造成負面影響，請民進黨收起政治攻防、操作的思維，「只會噴政治口水，並不能掩蓋施政的無能」，呼籲民進黨多放心思在保護漁民生計、人民食安上，勿再轉移焦點、誤導視聽。

ET快訊
台股爆4838億歷史天量　分析師曝關鍵原因！
這間國小超幸福！營養午餐驚見「龍蝦」
疑活活餓死4月兒！警押狠父殯儀館相驗　他神態輕鬆還「一次抽2
LIVE／拜登首發團訪台　抵達松機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨邀民進黨創黨大老尤清演講　談黨綱與黨政發展

獨／直擊立法院違建！地下停車場竟變印刷所　還放「觀音」保平安

日副首相稱「核廢水喝了也沒事」　游淑慧嗆：我OK你自己喝

立法院明審國務機要費除罪化　國民黨團開嗆：蔡英文有種就大赦陳水扁

快訊／陶德、阿米塔吉、史坦柏格來了！傳遞拜登對台民主承諾

北市垃圾車廣播「從柯文哲變成黃珊珊」　王鴻薇：為2022提前鋪路？

國民黨：民進黨抹黑台灣也排放「核廢水」　刻意掩護日本

13國外交代表參加大甲媽遶境　AIT：讓我們一起瘋媽祖！

普悠瑪後沒學到教訓！　民眾黨：政府是另類李義祥

LIVE／拜登首發團訪台　陶德、阿米塔吉、史坦柏格14：40降落松機

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

民眾黨邀民進黨創黨大老尤清演講　談黨綱與黨政發展

獨／直擊立法院違建！地下停車場竟變印刷所　還放「觀音」保平安

日副首相稱「核廢水喝了也沒事」　游淑慧嗆：我OK你自己喝

立法院明審國務機要費除罪化　國民黨團開嗆：蔡英文有種就大赦陳水扁

快訊／陶德、阿米塔吉、史坦柏格來了！傳遞拜登對台民主承諾

北市垃圾車廣播「從柯文哲變成黃珊珊」　王鴻薇：為2022提前鋪路？

國民黨：民進黨抹黑台灣也排放「核廢水」　刻意掩護日本

13國外交代表參加大甲媽遶境　AIT：讓我們一起瘋媽祖！

普悠瑪後沒學到教訓！　民眾黨：政府是另類李義祥

LIVE／拜登首發團訪台　陶德、阿米塔吉、史坦柏格14：40降落松機

于美人期待大甲、白沙屯媽祖遶境相會　曝詹雅雯復出時間

民眾黨邀民進黨創黨大老尤清演講　談黨綱與黨政發展

徐玄IG出面感激不忘放火燒大家　身上唯美提花上衣竟千元有找

終止連4貶！新台幣收28.435元、升值3分

400元打槍音檔流出！傳播妹「覺得被下降頭」　經紀：正常了再聯絡

汽機車零配件與車電展AMPA今開展　貿協：近400家業者參與

男友月砸萬元請大餐！她知「血汗真相」內疚了：我不想給錢該怎做

台股出現「雪崩式」賣壓！他嚇壞　賣光手上股票…分析師說話了

少年籃賽／宜蘭南澳衛冕成功　完成二連霸教練力讚球員

少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙...前後榨乾25男子

太誇張！22歲傻妹墮胎7次... 醫驚「為何不避孕」揭暗黑內幕

政治熱門新聞

行員結婚4次…銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批下屬法匠

LIVE／拜登首發團訪台　陶德、阿米塔吉、史坦柏格14：40降落松機

快訊／勞動局遭黃珊珊痛罵「恐龍」　銀行駁行員24天婚假改判免罰

總統府：原能會已正式向日本表達「反對廢水排放」

影片曝光　政大副教授上央視批台灣軍隊紙老虎、哪個軍官可打仗？

台灣也排放核廢水、核廢氣！　核三廠排放核廢統計曝光

42位優秀立委名單曝光　公民評鑑民眾黨最高分是她

拜登欽點「親密戰友」訪蔡英文　陶德＋2前副國務卿下午抵台

縮時曝光！萬噸級玉山艦如「一塊塊積木堆疊」

陳水扁：我沒參加過媽祖遶境一樣當選總統

參加遶境瘦了？　顏寬恒最新體重曝光

美前副國務卿訪台！曾輕吻蔡英文雙頰

「玉山艦」開箱　三大戰力一次看

快訊／陶德、阿米塔吉、史坦柏格來了！

更多熱門

相關新聞

蔡易餘誓言發揮影響力　啟動修法預防慢性病

蔡易餘誓言發揮影響力　啟動修法預防慢性病

民進黨主席、總統蔡英文日前要求，民進黨蔡易餘要在三個月內減重至100公斤以下，否則就要開除黨籍。對此，蔡易餘近似接受節目專訪時表示，預防慢性病的重要在健保制度需要被大大的鼓勵，如果這次可以減肥成功，他也將發揮在肥胖議題的影響力啟動修法。

國民黨砲轟謝長廷：反對台灣核電卻挺日本排核廢水？

國民黨砲轟謝長廷：反對台灣核電卻挺日本排核廢水？

民進黨：國民黨反對日本排核廢卻要重啟核四

民進黨：國民黨反對日本排核廢卻要重啟核四

「中華民國憲法」仍實施　國台辦回應

「中華民國憲法」仍實施　國台辦回應

美前參議員陶德訪台　國民黨回應

美前參議員陶德訪台　國民黨回應

關鍵字：

核廢水國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

神預言311　未來人：中國2062已消失

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面