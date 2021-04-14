民進黨：國民黨反對日本排核廢卻要重啟核四　根本人格分裂

▲日本福島核電廠空拍、核廢料儲存。（圖／翻攝 新華網）



記者陶本和／台北報導

針對日本政府宣布2年後福島第一核電廠廢水排放案之議題，主張重啟核四的國民黨則批評蔡英文政府沒有向日方提出抗議。對此，民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨反對日本排放核廢水，卻支持重啟核四，再製造核廢料和核廢水，根本是人格分裂。

對於日本排放核廢水案，總統府、行政院都表示，包含外交部、駐日代表處、農委會等相關部門，都多次向日方傳達國人跟環保團體的憂慮，原能會也正式向日方表達反對意見，要求日本政府需正視各界的多元意見，也會持續關注日方與國際原子能總署（IAEA）等後續因應作為，並與日方更加緊密進行相關技術交流與資訊分享。

謝佩芬說，很遺憾的是，看到國民黨又在借題發揮，進行政治鬥爭的操作，像是企圖意指原能會僅表示遺憾，但事實上，原能會不但在日方尚未做決定前已表達反對意見，要求日本政府需正視各界的多元意見，並向我方提供後續安全處置措施之完整資訊，「由此可見，民進黨政府都有第一時間反應，反觀國民黨卻是第一時間帶風向」。

謝佩芬質問國民黨，民進黨非核家園態度清楚明確，「如果國民黨如此反對日本排放核廢水，為何國民黨還要支持重啟核四然後再製造核廢料和核廢水？」

謝佩芬表示，對於重啟核四的議題，國民黨不要再顧左右而言他，不要再模糊焦點，國民黨一邊在抗議日本排放核廢水，然後又支持台灣要重啟核四，「國民黨有事嗎？國民黨和支持核電的特定人士不但在台灣大肆宣傳核電有多好多安全，還要把封存的核四重啟，現在又故作矯情批評民進黨政府沒有抗議日本，國民黨根本就是人格分裂」。

▼日本人民抗議政府要將福島核廢水倒入海中。（圖／達志影像／美聯社）

