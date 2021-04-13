探視太魯閣號桃園4傷者　林佳龍強調沒考慮下一步：讓自己歸零

▲交通部長林佳龍13日下午會同桃園市長鄭文燦到桃園市敏盛醫院，探視太魯閣號408次重大意外4名傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵太魯閣號408次列車本月2日在花蓮發生重大死傷意外，交通部長林佳龍已向府院請辭並於上週打包完成，13日下午會同桃園市長鄭文燦探訪住院治療一家4口傷者。林佳龍指出，交通部已成立工作小組，全力幫助傷者罹難者家屬與傷者做好後續就醫、就學、生活跟工作上的需求，對於媒體詢問後續有無轉圜餘地，林佳龍強調，既已請辭就會負完全責任，沒有考慮下一步，但將先讓自己「歸零」。

林佳龍與鄭文燦今天下午共同探視住在桃園市敏盛醫院治療的太魯閣號林姓傷者一家四口，媒體關心他請辭後的下一步，林佳龍指出，他分別到台北與桃園慰問事故傷者，有些是從花蓮醫治完後，回到住家附近醫院，看到他們逐漸康復中，特別感謝醫護人員。

「今天看的林家四口傷者在桃園，感謝鄭文燦市長照顧，後續他們的醫療照顧還有工作生活上的支持，交通部有專人來關懷協助，有關他們權利保障，交通部已成立工作小組協助與各單位協調溝通，爭取他們最大權益，也希望他們早日康復。」

▲林佳龍13日探視太魯閣號408次重大意外4名傷者，事後接受媒體聯訪強調自己沒有下一步，會讓自己「歸零」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍說，今天探視的林家一家四口，他已算是第四次來關心他們，大家都越來越熟，看到受傷的孩子從剛開始痛苦的臉龐，現在已經可以寫功課，工作小組關懷員會記錄下來，以一對一窗口協調，免得他們要面對不同政府單位。他特別感謝鄭文燦市長，在市府方面提供社工員等相關支持，中央地方一起合作幫忙傷患，除看護以外可以走出事故災難的陰影，我們會一路陪伴。

媒體追問林佳龍的下一步，包括是否會轉戰新北市長選舉等議題。林佳龍認為，「第一時間已請辭且遞出辭呈，就是要負起完全責任，現在告一個段落，我們確定罹難者公祭時間；至於說受傷的也都進入後續醫治照護也一定要做到，讓每一個受傷者可以平安回家。感謝社會各界給他一點時間，可以把善後工作做好，會以辭職來承擔責任，藉此喚起社會各界與政府更大的支持，並加速台鐵改革，讓這次不幸的災難往生者可以獲得安息與撫慰傷者，希望透過改革，不再發生這樣的悲劇。」

▲林佳龍13日會同市長鄭文燦探視太魯閣號408次重大意外4名傷者，事後與敏盛醫院醫護人員一同為傷者加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍強調，上週末已完成打包，沒有再想到自己下一步，現在還能夠做的，就是全力為這些罹難者家屬和受傷的人，與他們的家庭盡最大努力，後續就回到自己「歸零」，個人下一步不重要，重要的是把現在的事情做好。

鄭文燦也表示，感謝交通部與各部會在事件發生後，很積極關懷照顧包括罹難者或受傷乘客，這段時間交通部很用心，針對每個受傷住院乘客都做了很多關懷，林佳龍部長親自跑了很多趟，家屬都能感同身受；「我們會用專責專人方式追蹤後續就醫、就學、生活與工作上需求，配合交通部與中央部會各項關懷措施，以降低他們的負擔，讓他們不只平安歸來，還可恢復健康的生活。」

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