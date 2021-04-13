　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

探視太魯閣號桃園4傷者　林佳龍強調沒考慮下一步：讓自己歸零

▲交通部長林佳龍13日下午會同桃園市長鄭文燦到桃園市敏盛醫院，探視太魯閣號408次重大意外4名傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲交通部長林佳龍13日下午會同桃園市長鄭文燦到桃園市敏盛醫院，探視太魯閣號408次重大意外4名傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵太魯閣號408次列車本月2日在花蓮發生重大死傷意外，交通部長林佳龍已向府院請辭並於上週打包完成，13日下午會同桃園市長鄭文燦探訪住院治療一家4口傷者。林佳龍指出，交通部已成立工作小組，全力幫助傷者罹難者家屬與傷者做好後續就醫、就學、生活跟工作上的需求，對於媒體詢問後續有無轉圜餘地，林佳龍強調，既已請辭就會負完全責任，沒有考慮下一步，但將先讓自己「歸零」。

林佳龍與鄭文燦今天下午共同探視住在桃園市敏盛醫院治療的太魯閣號林姓傷者一家四口，媒體關心他請辭後的下一步，林佳龍指出，他分別到台北與桃園慰問事故傷者，有些是從花蓮醫治完後，回到住家附近醫院，看到他們逐漸康復中，特別感謝醫護人員。

「今天看的林家四口傷者在桃園，感謝鄭文燦市長照顧，後續他們的醫療照顧還有工作生活上的支持，交通部有專人來關懷協助，有關他們權利保障，交通部已成立工作小組協助與各單位協調溝通，爭取他們最大權益，也希望他們早日康復。」

▲林佳龍13日探視太魯閣號408次重大意外4名傷者，事後接受媒體聯訪強調自己沒有下一步，會讓自己「歸零」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林佳龍13日探視太魯閣號408次重大意外4名傷者，事後接受媒體聯訪強調自己沒有下一步，會讓自己「歸零」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍說，今天探視的林家一家四口，他已算是第四次來關心他們，大家都越來越熟，看到受傷的孩子從剛開始痛苦的臉龐，現在已經可以寫功課，工作小組關懷員會記錄下來，以一對一窗口協調，免得他們要面對不同政府單位。他特別感謝鄭文燦市長，在市府方面提供社工員等相關支持，中央地方一起合作幫忙傷患，除看護以外可以走出事故災難的陰影，我們會一路陪伴。

媒體追問林佳龍的下一步，包括是否會轉戰新北市長選舉等議題。林佳龍認為，「第一時間已請辭且遞出辭呈，就是要負起完全責任，現在告一個段落，我們確定罹難者公祭時間；至於說受傷的也都進入後續醫治照護也一定要做到，讓每一個受傷者可以平安回家。感謝社會各界給他一點時間，可以把善後工作做好，會以辭職來承擔責任，藉此喚起社會各界與政府更大的支持，並加速台鐵改革，讓這次不幸的災難往生者可以獲得安息與撫慰傷者，希望透過改革，不再發生這樣的悲劇。」

▲林佳龍13日會同市長鄭文燦探視太魯閣號408次重大意外4名傷者，事後與敏盛醫院醫護人員一同為傷者加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林佳龍13日會同市長鄭文燦探視太魯閣號408次重大意外4名傷者，事後與敏盛醫院醫護人員一同為傷者加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍強調，上週末已完成打包，沒有再想到自己下一步，現在還能夠做的，就是全力為這些罹難者家屬和受傷的人，與他們的家庭盡最大努力，後續就回到自己「歸零」，個人下一步不重要，重要的是把現在的事情做好。

鄭文燦也表示，感謝交通部與各部會在事件發生後，很積極關懷照顧包括罹難者或受傷乘客，這段時間交通部很用心，針對每個受傷住院乘客都做了很多關懷，林佳龍部長親自跑了很多趟，家屬都能感同身受；「我們會用專責專人方式追蹤後續就醫、就學、生活與工作上需求，配合交通部與中央部會各項關懷措施，以降低他們的負擔，讓他們不只平安歸來，還可恢復健康的生活。」

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►偷拍性愛影片嗆前女友「幫妳約炮」　恐怖情人免坐牢代價曝

►影／桃園大貨車追撞機車！　女騎士骨折後座夫遭輾送醫不治

►小黃運將水瓶卡剎車釀1死1傷　獄中「吃早餐昏倒」搶救19天不治

ET快訊
SWAG「最會賺前2名」年齡曝！暗黑吳佩慈、愛子「出場專做2
《無聲》男星遭爆「夜店摳醉妹」！調查結果出爐
超划算！　「買王品1股」可換2516元大禮包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

探視太魯閣號桃園4傷者　林佳龍強調沒考慮下一步：讓自己歸零

「超馬冠軍」陪朱立倫走3天媽祖遶境　他說：心中有目標就有綠洲

王世堅爆北市「二高三多」查獲子彈8萬顆　警察局長陳嘉昌回應了

王鴻薇批促轉會「出資廣告」：萬年機關消耗預算

國營工會慰留林佳龍　羅智強：乾脆學古人送萬民傘

國造「玉山艦」匿蹤提高、火力增強　蔡沐霖：還能當指揮艦隊旗艦

退休警想跟小英陳情卻被21人包圍　曝「被跟監」壓力大到看精神科

真促會質疑「促轉會延任1年」：去年5月可結束工作　楊翠信口開河？

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

探視太魯閣號桃園4傷者　林佳龍強調沒考慮下一步：讓自己歸零

「超馬冠軍」陪朱立倫走3天媽祖遶境　他說：心中有目標就有綠洲

王世堅爆北市「二高三多」查獲子彈8萬顆　警察局長陳嘉昌回應了

王鴻薇批促轉會「出資廣告」：萬年機關消耗預算

國營工會慰留林佳龍　羅智強：乾脆學古人送萬民傘

國造「玉山艦」匿蹤提高、火力增強　蔡沐霖：還能當指揮艦隊旗艦

退休警想跟小英陳情卻被21人包圍　曝「被跟監」壓力大到看精神科

真促會質疑「促轉會延任1年」：去年5月可結束工作　楊翠信口開河？

代理局長也發「給台鐵人的一封信」　網酸：是作文比賽寫上癮？

一秒變醋桶！　12星座男為你吃醋的反應

買大魯閣1股就送600元消費券　股價飆漲停「終場收16.65元」

徐若熙確定14日先發、王維中中繼　葉總：若熙投70球左右

內政部嗆婦聯會「卸責拖延遲不解散」：毫無誠信可言

全新「雪鐵龍C5 X」法式跨界　旅行車身形搭配高底盤下半年開賣

6搶1防疫有限制練球　球員近期施打疫苗

「民進黨的政治提款機」　鄭麗文批：促轉會淪萬年殭屍機關

日本疫苗接種大幅落後先進國！「僅0.87%」跟非洲國家同水準

【廣編】Galaxy神攝手選拔賽正式開拍　下一位三星年度攝影師就是你

政治熱門新聞

影／白沙屯媽駐駕鹿寮「陳柏惟服務處隔壁」　網暴動：3Q媽祖保佑？

龜殼花藏陰井！北市動物園保育員右手遭咬傷

機車不用申報！赤貧級立委身家曝　她債務高達4.4億

3月份出口破兆　藍營揭蔡政府刻意隱瞞的真相

快訊／共軍今派轟6K等25架次戰機擾台　已連10天闖我西南空域！

股神高嘉瑜擁21張台積電　逢低狂買護國神山身價曝光

海軍「神鷹守護神」觸犯軍方天條　士官長酒駕被汰除

對陸貿易順差破千億　馬英九回應了

全壘打！民眾黨5立委全獲優秀立委肯定

鄭正鈐要求台鐵「再給3倍懲罰性賠償金」

快訊／台鐵總體檢會議記錄曝光　國民黨轟蘇貞昌「貶為內參」釀災

快訊／體操教練遭控性侵國二女被判6年　監委啟動調查各級學校體育班

打完AZ疫苗第一晚　柯文哲曝：狀況還OK「沒有發燒」

接種AZ疫苗過了24小時　侯友宜曝最新身體狀況

更多熱門

相關新聞

國營工會慰留林佳龍　羅智強：乾脆學古人送萬民傘

國營工會慰留林佳龍　羅智強：乾脆學古人送萬民傘

國民黨團踢爆，交通部主秘黃荷婷動員交通部相關國營事業工會，以及觀光旅遊團體，慰留交通部長林佳龍。對此，國民黨台北市議員羅智強批評林佳龍，「你要搞這招，乾脆學古人送萬民傘」。

網路酸民請「靜刪」吧！

網路酸民請「靜刪」吧！

快訊／台鐵總體檢會議記錄曝光　國民黨轟蘇貞昌「貶為內參」釀災

快訊／台鐵總體檢會議記錄曝光　國民黨轟蘇貞昌「貶為內參」釀災

2022重現「龍燕鬥」？　林佳龍下台網路聲量暴增

2022重現「龍燕鬥」？　林佳龍下台網路聲量暴增

台鐵如何「改」、「革」？

台鐵如何「改」、「革」？

關鍵字：

林佳龍鄭文燦太魯閣號傷者歸零

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

五桐號「用喝的港式月餅」買1送1

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面