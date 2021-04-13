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影／4公投撼政權！蘇陷「閣揆保衛戰」？鄭運鵬：想太多

新聞節目中心／綜合報導

四大公投來勢洶洶，民進黨府院黨高層日前商討後，拍板「不提對案」，定調正面論述、積極說明。對於外界解讀這場公投恐撼動政權、牽動「閣揆保衛戰」，民進黨立委鄭運鵬13日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言「想太多」，而對於執政黨來說現在最重要的，是如何讓這4案的不同意票高過同意票，以及決定要投不同意還是不投票，「民進黨要決定的是這個，而不是提對案」。

▲▼梁文傑,鄭運鵬,鄭宏輝。（圖／翻攝雲端最前線）

對於8月即將登場的4大公投案，是否牽動「閣揆保衛戰」？鄭運鵬指出，這個來源在於說，在沒有對案的想像時，若這四案通過一案，蘇貞昌就要下台，因為是複決案，「他們麽想像是這樣」，「可是我認為多數的國人，不會認為這4個案子是蘇貞昌的政策問題」，而是國民黨來亂、要尊重環團，並非蘇貞昌有做錯事，目前也無關蘇的政治責任，「但是你中間如果有犯錯，造成大家踴躍出來投票，那就不一定了！」

鄭運鵬進一步說，有些公投案是投情緒的，若是因為討厭、反對民進黨而過關的，不會就這4個案子去解讀；反之如果政府都做得很好，滿意度維持很高，民進黨也沒提對案，這4案子既使通過，「我認為跟蘇貞昌院長無關」。

話鋒一轉，鄭運鵬指出，若民進黨提了對案，不管發動方是行政院或民進黨立法院黨團，都仍是對執政者的挑戰，若接下來對案沒過、公投過，或是有相當票數落差，要負責的就不只是蘇貞昌，還可能是身兼黨主席的總統蔡英文，「所以政治意義都可以解讀，我也認為沒這麼嚴重」。

他也提醒，現在對於執政黨來說最重要的是，如何讓這4個案子的不同意票多過同意票，另外，不管是要投不同意票，還是大家都不出來投票，就是民進黨現在要決定的，而不是去提對案。

▲▼梁文傑,鄭運鵬,鄭宏輝。（圖／翻攝雲端最前線）

「這樣就會動搖我們的政權嗎？我不覺得！」民進黨台北市議員梁文傑也說，就算沒有公投，也知道台灣有1/4到30%的人不爽民進黨。不過，他指出，民進黨的支持者中，很多人是不要美豬進口的，雖然他們會考慮到更宏觀的角度，但若就單一投票來看，或許這些支持者就會選擇不要美豬。

梁文傑接著說，又例如核四議題，民進黨支持者中，仍有2、3成的人認為核四沒問題，「不要覺得所有民進黨的人都反核四，其實沒有」，因此在面對支持者及這些題目上，不能假設民進黨的支持者都是一致性的，「所以如果你用一個議題找他出來，也許保住藻礁，卻可能輸了萊豬、輸了核四，也都有可能」。

行政院政務顧問鄭宏輝則指出，這次4項公投議題全是政治議題，而國民黨也利用這些議題做政治動員，「所以我本來是贊成應該要提對案，因為你如果不提對案的話，在這個政治動員的對抗上面，你會變成很難去跟民眾說清楚」，屆時恐變成溫水煮青蛙，「等結果出來，你就不知不覺『怎麼會這樣！』」

《雲端最前線第1009集完整節目FB》

《雲端最前線第1009集完整節目Youtube》

▲▼梁文傑,鄭運鵬,鄭宏輝。（圖／翻攝雲端最前線）

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