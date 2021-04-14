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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／拜登首發團訪台　陶德、阿米塔吉、史坦柏格14：40降落松機

▲▼前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

▲前參議員陶德（Chris Dodd）與拜登（Joe Biden）私交甚篤是美國政壇公開的秘密。（圖／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日訪台。據悉，訪團專機將於下午2時40分降落松山機場，而《ETtoday新聞雲》也會安排全程直播。

有關這次訪團的規劃，美方在三月初時通知我方，表示拜登盼派遣其摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》42週年。

在行程規劃上，陶德訪團將在15日上午10點入總統府，與總統蔡英文會晤；接著，當天晚上蔡英文將在總統官邸設宴，邀請訪團共進晚餐。

這位被視為拜登摯友的陶德，曾多次被拜登稱為他的最佳友人，在2020年選戰中請陶德協助確認其副總統人選。如今，陶德也被考慮為拜登首位派任其家族故鄉愛爾蘭大使的人選，具有充分代表性。

過去，在拜登擔任副總統時，有次與時任總統歐巴馬共同接見德國總理梅克爾（Angela Merkel），會談進行一半，拜登表明必須提前離席去參與陶德所舉辦的活動，拜登亦常自嘲果受陶德控制，證明他與陶德之深刻友誼及信任。

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