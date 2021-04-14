中企曝「福島核電站最新衛星照」打臉日本：已新增大量儲水罐

▲中國衛星企業拍攝福島核電站核廢水儲存區。（圖／翻攝自微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

福島核一廠核廢水明年存放量將達上限，東京電力準備了約1000個儲水罐，目前9成已裝滿，預計2022年9月將達到儲量上限，日本政府開會決定，在2年後將核廢水排入海洋，此舉引發包括中國、南韓等周邊國家強烈抗議。中國衛星企業拍攝並公開福島第一核電站最新衛星照，打臉日方說法，引發外界關注。

實名認證為「長光衛星技術有限公司」的微博帳號「長光衛星」，13日公布「目擊福島第一核電站上百萬噸核污水存貯區」衛星照。根據描述，照片由「吉林一號寬幅01星」於4月8日拍攝，可以明顯看到廠區內存放有密密麻麻上千個圓形核廢水儲水罐。

2011年3月11日，在特大地震和海嘯後，福島第一核電站反應堆爆炸導致核泄漏。為儲存核污水，東京電力共準備1000個儲水罐，目前90%已裝滿。「長光衛星」稱，通過比對，日本福島第一核電站3號反應堆附近新增大量核廢水罐。

「長光衛星」指，通過人工智能算法，識別到廠區存在42種不同直徑和高度的儲存罐，累計總數量為1,182個，可累計儲存體積為1,780,397.809立方米，可累計存貯重量大約178萬噸。