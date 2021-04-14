對中出口額創單月新高　陳以信：民進黨新南向失敗竟還沾沾自喜

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

財政部公布2021年出口額達358.9億美元（約新台幣1.02兆元），創我國單月歷史新高，但國民黨點出同月份對中國（含香港）出口達159億美元（約新台幣4527億元）也創單月新高，民進黨則認為這證明中國需要台灣，而非台灣對中依賴加深。但國民黨立委陳以信14日反嗆，總統蔡英文當年大批馬政府把雞蛋放在同個籃子時，為何民進黨不這麼說呢？

對於單月出口中港貿易額創歷年新高，民進黨發言人簡舒培昨日表示，遺憾國民黨刻意誤導成蔡政府比馬政府更賣台，並提醒他們不要酸葡萄心理，見不得台灣經濟好。簡舒培解釋，馬政府任內鼓勵開放台商西進，把雞蛋放在同一個籃子的結果，不但錢被中國賺走，技術人才也流失，而蔡政府則是積極推動產業升級轉型，這回是MIT競爭力大幅提升的結果。

簡舒培也強調，勿將出口數字創新高「扭曲」為台灣對中國經濟更加依賴，有經貿專家指出，美中貿易戰下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。

對此，陳以信今天在臉書以「新南向政策失敗，台灣經濟更加依賴大陸」為題反嗆，蔡英文一上任就推動新南向政策，目的在首次就職演說就說清楚要「告別對單一市場的過度依賴」，意即要用新南向市場替代對中市場的依賴；但4年下來統計證明，台灣對中出口依賴不降反升，4年增加4％，最新數字高達43.9％，而對新南向18國依賴則不升反降，4年減少4％，最新數字只剩17.7％。

陳以信批評，蔡政府新南向愈做愈倒退，讓台灣對中國依賴愈來愈重，但民進黨發言人竟還沾沾自喜，說是「證明中國需要台灣」，請問當年蔡英文大批馬政府把雞蛋放在同一個籃子裡時，為何不說因為中國需要台灣呢？民進黨是在野說一套，執政說一套。