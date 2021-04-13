民進黨：台灣對大陸出口增加　證明中國大陸需要台灣！

▲台北市議員、民進黨發言人簡舒培。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日宣布，今年三月台灣出口總額高達358.9億美元，也就是新台幣1兆元，但遭到國民黨誤導，民進黨政府比馬政府更賣台。對此，民進黨發言人簡舒培13日表示，經濟專家指出，在美中貿易戰下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對中國出口的增加，反而證明中國大陸需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。

簡舒培表示，台灣有史以來第一次單月出口超過一兆元，這是連續第九個月，出口維持正成長，相較於去年三月，出口的年增率高達27.1%。不過，國民黨批評，這是對中國大陸出口創新高，比馬英九政府更賣台，蔡英文「舔共賤台」。

簡舒培說，一直以來不厭其煩提醒國民黨，不要酸葡萄心理，見不得台灣的經濟好，奉勸國民黨好好做功課，不要用扭曲事實的政治操作來唱衰台灣。她強調，近來中國大陸的出口增加，反映蔡英文政府任內積極推動產業升級與轉型。

簡舒培指出，MIT競爭力大幅提升的結果，例如台積電技術領先全球，ICT產品佔台灣整體出口超過一半以上；反觀，馬政府任內鼓勵開放台商西進，把雞蛋放在同一個籃子裡的結果，不但錢被中國賺走，技術人才也流失。

對於這幾年蔡政府的經濟表現，簡舒培表示，國際大廠相繼來台投資，截至今年4月9日止，「投資台灣三大方案」已吸引847家企業超過1兆2,041億元投資，預估創造10萬573個本國就業機會。

簡舒培說，這幾年來除了MIT產品的競爭力提升外，台灣對外整體出口也屢創新高，不僅僅是對中國增加，對美國出口比例也從2016年的12%大幅提升至2020年的14.6%；再以出口總金額來看，對美國出口總金額從2016年的335.2億美元增加至2020年的505.5億美元，對日本出口金額也從2016年的195.5億美元提高至2020年的234億美元，並沒有把雞蛋放在同一個籃子裡的問題。

對於所謂台灣對中國經濟更加依賴的說法，簡舒培說，經濟專家指出，在美中貿易戰下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對中國出口的增加，反而證明中國大陸需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。

簡舒培舉韓國《朝鮮日報》的報導，「台灣在過去一年，防疫有成、經濟也成長，2020年經濟成長率預測上調至2.58%。其中關鍵原因就是『不屈於中國壓力』。」

簡舒培反問國民黨，難道韓國第一大報《朝鮮日報》，也是在幫台灣的執政黨做大外宣嗎？我們還是要重申，請國民黨要認真做功課，不要見獵心喜，混淆視聽，多一點專業，少一些口水，一起為台灣隊打拚努力。