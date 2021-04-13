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3月份出口破兆　藍營揭：對中國大陸出口創歷史新高

▲▼蘇貞昌公布，台灣三月出口破兆。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌公布台灣3月出口破兆。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者徐政璿／台北報導

今年3月，台灣單月出口總額達358.9億美元，換算超過新台幣1兆元。國民黨文傳會副主委黃子哲12日晚間表示，繼行政院長蘇貞昌後，總統蔡英文也在臉書貼出「喜」訊，說台灣3月份的出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄，但沒說的是，對中國大陸的出口也創歷史新高，雞蛋依舊牢牢的放在同一籃裡。

根據經濟部統計，我國今年3月全球的貿易總額達358.9億美元，約合1兆134億新台幣，首度破兆，也創下單月最高金額。不過，黃子哲表示，蔡政府在開心之餘，卻刻意隱藏另一個事實，那就是3月份我對大陸（包含香港）的出口，高達159億美元，同樣是創下單月最高紀錄。

黃子哲指出，我國出口總值持續向上攀升，尤其是企業的能量在疫情下仍然強勁，這對以貿易為經濟命脈的台灣，當然是件好事，蔡政府要宣傳炫耀也不是不行，但就大大方方把數字都攤出來給人民檢視，幹嘛遮遮掩掩？平常欺負人就柿子挑軟的吃；現在大內宣，數字還可以只挑想講的講？

黃子哲抨擊，國民黨馬英九總統執政時，民進黨不斷批評包括兩岸簽訂ECFA等，都讓台灣經貿過度依賴對岸，連蔡英文上任後都曾宣示「我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡，所以我們一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會」，但小英執政5年來，對大陸的出口依賴度不降反升。

黃子哲攤開數據發現，今年3月創新高的出口額中，有高達44.3%是對大陸的出口，是今年最高，也比2016年至2020年間，對大陸的年度出口比重都來的高(40.1%、41.2%、41.3%、40.1%、43.9%)。

他諷刺，蔡政府又要罵又要賺，口嫌體正直，就是一副貪婪又醜陋的嘴臉，如果如同民進黨所稱馬英九是「親中賣台」，比馬政府更依賴中國大陸市場的蔡英文豈非「舔共賤台」？盼蘇、蔡兩人痛定思痛，不要只會搞政治操作，而無能治國。現在國人更想在兩人臉書上看到的數字是，台鐵事故發生次數以及傷亡人數，可以往下降低及減少，讓悲劇永遠別再重演。

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