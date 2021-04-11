美調整對台交往準則　陳以信點出關鍵：蔡政府自嗨沒必要

▲美國務院公布放寬美對台交往準則。（示意圖／路透社）



記者黃巈禾／台北報導

美國務院公布放寬美對台交往準則，鼓勵美台在一中政策下維持「非官方」交流，未來美台官員可赴對方官署洽公和拜會。對此，國民黨立委陳以信認為，民進黨政府又在大內宣，自嗨真的沒必要，肯定美方對台調整善意，但台灣不該自我膨脹，雷聲大雨點小，實際改變有限，潛規則變明規則，實質突破更困難。

陳以信11日在臉書表示，新準則鼓勵美台高階官員互訪，我國六長還是不能訪問華府，美國國務卿與國防部長不會訪台，實際上可做的，除美國外交官可到我國外館外，過去大都已做到實質突破，但新準則中強調非官方關係，清楚規定國旗不能拿出來，國慶酒會不能參加，一中政策不能改變，這些原本只是潛規則，未來都變明規則，要實質突破會更加困難。

陳以信指出，拜登政府和川普政府對台政策終究不一樣，蔡政府想要宣傳「川規拜隨」，外交部長吳釗燮一直放大美國對台新規，說到底只是死鴨子嘴硬，不肯認清政治現實，顯然拜登與川普對台政策最大差異，就是拜登支持台灣，但不願像川普打台灣牌，不願讓美中關係介入過多台灣因素，怕對華府造成牽制。

陳以信認為，本來川普想利用台灣，把台灣當籌碼，民進黨反而樂得開心當籌碼，以為這樣顯出台灣重要，而現在拜登不想把台灣當籌碼，民進黨開始心慌，拚命證明台灣還是籌碼，非要宣傳美國還是聯台制中不行，本來台灣在地緣政治地位特殊，政府親美也是應該，但蔡政府親美親到失衡，親美親到犧牲兩岸關係來推台美關係，搞的美中台三方關係失衡，最後就是台灣失去對外自主性，變成美國說什麼台灣都說好。

陳以信舉例，美方海巡署說台美海巡合作MOU不要公開，內容真的沒什麼，但台灣真的一個字都不敢公開；其次，美方說萊豬標示是貿易障礙，駐美代表與經濟部長就趕緊跟著說台灣應採國際標準；此外，拜登團隊希望看到兩岸重啟對話，蔡英文不惜政策髮夾彎，也要換掉鷹派陳明通，換上鴿派邱太三大談春暖花開，本來說「九二共識歷史已經翻頁」，現在最新三項呼籲中「1992兩岸兩會達成共同諒解與認知的歷史事實」又從歷史垃圾桶中被挖出來，說的一點都不臉紅。

陳以信提到，蔡英文的對美政策不是對美政策，而是聽美政策；蔡英文的兩岸關係，不是跨越台海的兩岸關係，而是跨越太平洋的兩岸關係，滿足的，只有蔡英文的個人利益，與民進黨的選舉利益，最後是不符合台灣利益，也不符合美國利益，不僅讓美中台三輸，更會為台灣未來帶來災難性後果。