新南向5年總報告「全派副手」　陳以信點名：吳釗燮、王美花沒來？

▲陳以信。（資料照／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

行政院經貿談判辦公室12日在立法院外交及國防委員會，提出新南向政策5年總體檢報告。國民黨立委陳以信就抱怨，政府部會首長全都缺席報告只來副手，「吳釗燮沒來、王美花沒來、龔明鑫沒來」，怒批政府根本不重視新南向政策。

新南向政策5年總體檢報告顯示，2020年台灣與新南向國家夥伴貿易的總額為1084億美元，相較2016年成長12.9%，政府已在越南、菲律賓、印尼、緬甸、泰國及印度等國設立台灣投資窗口，積極協助台灣商人海外布局。

外交部指出，新南向政策啟動台灣已與菲律賓、越南及印度完成投資保障協定，並與澳洲完成簽署「有機同等性相互承認協議」；2016年至今，台灣與新南向國家共簽署了逾70項的協定及備忘錄，涵蓋經貿、農業及職訓等領域，有助提升及保障台灣商人在各個國家的權益，並擴大雙方投資貿易關係。

然而，立法院今天這場質詢是邀請外交部、退輔會、經濟部、衛福部、僑委會、交通部、行政院經貿談判辦公室、海洋委員會等部會報告「新南向政策5年總體檢」，但是首長都沒有到場，只由次長代打。

對此，陳以信12日在臉書砲轟，今天相關部會來的通通是副手，「吳釗燮沒來、王美花沒來、龔明鑫沒來」，而蔡政府口口聲聲說重視新南向，從面對立法院的消極態度，就可見一斑。