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3月對中出口額4527億創歷史新高　羅智強：蔡英文讓人精神錯亂

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

財政部公布2021年出口額達358.9億美元（約新台幣1.02兆元），創我國單月歷史新高，總統蔡英文透過臉書分享該喜訊；不過，國民黨指出蔡政府隱瞞另一個事實，即為3月份對中（含香港）出口達159億美元（約新台幣4527億元），同樣創單月新高。對此，國民黨革實院長羅智強13日表示，蔡英文臉書歌功頌德讓人精神錯亂，「最能還給馬英九公道的還是非蔡英文不可」。

「3月出口破兆，再次還給馬英九公道。」羅智強13日在臉書表示，貿易交出好成績固然值得開心，但攤開財政部統計，對中（含香港）出口佔3月出口總額達44％，比去年同期成長35％，能有破兆的成績，兩岸交流及合作佔大宗。

羅智強批評，過去民進黨痛罵依賴中國是國安危機，別把雞蛋放同一個籃子，如今蔡英文臉書卻歌功頌德，讓人精神錯亂，「難怪馬英九哀嘆，民進黨每天罵人舔共，原來蔡英文更舔；果然，最能還給馬英九公道的，還是非蔡英文不可」。

根據財政部9日發布的「110年3月海關進出口貿易初步統計」新聞稿，3月出口358.9億美元為歷年單月新高，不僅較上月增29.1％，也較上年同月增27.1％（按新台幣計算增19.1％）；在3月進口總額上，則達322.3美元（約新台幣9171億元），也創歷年單月新高，除較上月增38.4％外，也較上年同月增27.0％。

值得一提的是，3月對中港、東協與美國均登上新高，對歐則為歷年次高。其中，在中港出口為159.1億美元（約新台幣4527億元），較上年同月增41.7億美元（+35.5％），其中電子零組件增19.4億美元（+29.4％）、資通與視聽產品增4.2億美元（+36.8％）、機械增3.9億美元（+71.7％）、塑橡膠及其製品增3.8億美元（+63.1％）、光學器材增2.9億美元（+44.1％）。

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羅智強蔡英文馬英九出口

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