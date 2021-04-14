超商還原星宇航空機上餐！胡同秘製燒肉飯太邪惡　大口肉配獨門醬汁

▲胡同秘製燒肉飯配泰式奶茶超滿足。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們準備！7-11將和星宇航空、胡同燒肉打造全新「秘製燒肉飯」，獨門醬汁搭配濃郁燒肉，每一口都是滿滿幸福感，4/21起去一趟便利商店就能吃到3萬英尺高空的精品美味，而全家則是推出2021澎湖國際海上花火節限定口罩和花火霜淇淋，皆為限量販售，有機會到澎湖絕對不能錯過。

7-11這次就再度和星宇航空及其飛機餐指定胡同燒肉合作，共同開發全新鮮食商品「星宇航空x胡同-秘製燒肉飯」，為國內便利商店首創以飛機餐概念打造可微波加熱鮮食。

▲只要去一趟便利商店，就能吃到幸福感滿滿的胡同秘製燒肉便當。



「星宇航空x胡同-秘製燒肉飯」獨門秘製醬汁選用多種蔬果熬煮清爽不膩口，燒肉則以炭中之王備長炭燒烤，保留食材的原汁原味，呈現濃郁炭燒風味，搭配泡菜、歐姆蛋和青花菜超滿足，4/21起正式開賣，吃貨們一定不能錯過。

全家則是看準2021澎湖國際海上花火節商機，除了推出當地限定特色口罩之外，還加碼推出「花火霜淇淋」，使用傳統米香搭配莓果粉作為花火限定配料，把霜淇淋打造為仙人掌風格，5/20起於澎湖開賣，限量2萬份。

▲全家推花火霜淇淋。（圖／全家提供，下同）

另外，全家也攜手澎湖縣政府打造4款澎湖花火節限定口罩，印上雙心石滬、綠蠵龜還有絕美煙火，戴起來超可愛，4/21起於澎湖全家獨家限定加價購，數量有限，售完為止。

▲「全家X花火節」推限定口罩。