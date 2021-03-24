星宇航空不怕疫情再開航胡志明市　5／13起每周3班直飛

▲星宇航空宣布開航胡志明市。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空今（24）宣布將於5月13日開闢桃園-胡志明市航線，於3月25日上午10點開賣。這是繼東京、大阪、曼谷及吉隆坡，於疫情期間再度逆勢開闢的亞洲重點城市，初期以每周3班往返，服務往來台越洽公的旅客、長期旅居當地的台商及其親友，並提供便利的貨運服務。

星宇航空自5月13日起，每周三、四、六飛航桃園-胡志明市航線。因應疫情期間越南僅開放特定對象申請搭機入境，台北出發旅客務必預先查詢並備妥相關旅遊文件。

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▲星宇航空開航胡志明市，航班時刻出爐。（圖／星宇航空提供）

越南為我國企業重要投資地之一，胡志明市位於越南東南部，為該國第一大城，是越南經濟、貿易、交通及文化中心。星宇航空表示，看好該航點的商務旅運需求及貨運市場，並考量未來北美航線開航，可吸引來往越南及北美兩地的轉機旅客。

星宇航空持續關注疫情期間的航空市場，彈性調整開航、交機策略，目前以4架A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪及吉隆坡等六個航點，除了後續9架A321neo逐步交機，也將於今年底迎來首架A330-900中長程客機，於後疫情時代集中運能，精準迎合暢旺的貨運市場及逐步恢復的國際商務旅遊需求。

疫情期間除了提供不變的精緻服務，星宇航空在防疫措施上也不妥協，嚴格遵守疫情指揮中心規範，機組人員、客艙環境以至機上用品等，各環節皆加強管控及落實消毒作業，空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，全力提供旅客最安心的搭機環境。

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