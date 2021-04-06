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炒飯名店炒進超商！加獨門參巴醬、蝦醬超濃郁　還吃得到多汁叉燒

▲▼7-11最新炒飯。（圖／7-11提供）

▲7-11推出最新參巴醬炒飯和叉燒蛋炒飯。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

炒飯控們開吃！7-11就和炒飯名店聯手推出2款冠軍炒飯，米飯裡辦了獨門參巴醬，每一口都吃超濃郁南洋味，另一款則是在飯裡加了滿滿的叉燒肉，不僅能品嚐Q彈的米飯，還有多汁的叉燒肉，4/7全面開賣，而全家則是和上善豆家合作，打造5款最新鮮食，其中麻油薑紅藜炒飯和麻辣乾拌麵為絕對必吃。

7-11這次和農糧署「第2屆台灣炒飯王競賽」合作，推出2款最新冠軍商品，首先是具有南洋異國風味的「參巴醬雞肉炒飯」，獨家聯名「時尚領航組」全國總冠軍綠朵休閒農場，將米飯與獨門參巴醬大火拌炒，蝦醬鮮甜與酸辣口感，每一口都是濃郁香味。

▲▼7-11最新炒飯。（圖／7-11提供）

▲參巴醬雞肉炒飯，吃起來酸甜開胃。

另一款「叉燒蛋炒飯」則是與「經典美味組」全國總冠軍國華街名店台南販賣人口炒飯專賣店及知名品牌金品合作，採用道地港式叉燒肉製成與急凍保鮮技術，一口咬下米飯鮮甜Q彈，叉燒肉多汁又鹹香。

▲▼7-11最新炒飯。（圖／7-11提供）

▲叉燒蛋炒飯吃得到肉汁和Q彈的米飯。

全家則是找來全台5大必吃蔬食餐廳「上善豆家」，聯手打造5款最新鮮食，4/7正式開吃，其中「麻油薑紅藜炒飯」絕對必吃，選用古味麻油薑拌醬搭配鷹嘴豆、台灣紅藜及青花菜拌炒，另一款同為主食類的「麻辣乾拌麵」，將川味麻辣拌醬拌入粗麵條，另外還有吃得到娃娃菜、木耳、素米血的「麻油娃娃蔬菜湯」，每一口都是濃郁的麻油香。

▲「全家X上善豆家」推出聯名鮮食。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲激推麻油薑紅藜炒飯、麻辣乾拌麵。

而早餐輕食類則推出「胡麻風味鮮蔬沙拉」、「牛蒡黑秈飯糰」，飯糰選用台灣在地黑米製成，內餡夾進滿滿牛蒡絲、菜脯、素肉鬆及豆包，口感豐富，也提醒上述聯名鮮食是使用非素食專用產線，全素食者要多加注意。

▲早餐輕食類有沙拉、飯糰。

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