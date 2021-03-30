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飯糰咬下爆鰻魚肉！萊爾富最新3款鰻魚鮮食　7-11吃得到天香樓炒飯

▲▼萊爾富最新鰻魚鮮食。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富最新3款鰻魚鮮食，即日起限量開賣。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

鰻魚控開吃了！萊爾富和新加坡米其林必比登餐廳主廚中川浩希合作打造「3款鰻魚鮮食」，其中絕對必吃的就是「炙燒鰻夾心三角飯糰」，咬下就能馬上吃到裹了濃郁醬汁又鮮嫩的鰻魚肉，另外還有咬下爆醬的巧克力麵包，而7-11則是和米其林餐廳天香樓合作，推出4款聯名美食，必吃「辣烤雞烤飯糰」，越吃越涮嘴。

萊爾富這次共推出3款鰻魚鮮食商品，其中絕對必吃「炙燒鰻夾心三角飯糰」，限量3萬個，鰻魚淋上特製燒烤醬之後包進飯糰內，每一口都能吃到鮮嫩的鰻魚肉，如果是超愛吃鰻魚或食量較大的吃貨，絕對不能錯過「炙燒鰻沖繩飯糰」和「鰻強的便當」，各限量2萬個。

▲▼萊爾富最新鰻魚鮮食。（圖／萊爾富提供）

▲咬下三角飯糰是鮮嫩的鰻魚肉。

▲▼萊爾富最新鰻魚鮮食。（圖／萊爾富提供）

▲炙燒鰻沖繩飯糰的份量比較大。

另外，萊爾富也和曾在2015年法國世界麵包大賽榮獲雙料冠軍的師傅陳永信合作，推出3款聯名麵包，「優格紅豆麵包」超邪惡，以手打的優格乳酪醬搭配紅豆做出來的麵包柔軟又細緻，另一款「雙倍巧克力夾心麵包」，不僅內餡吃得到巧克力醬，外層還會淋上巧克力醬，而咬下「流沙小吐司」就能品嘗到特調流沙餡。

▲▼萊爾富最新鰻魚鮮食。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富還有3款最新聯名麵包。

7-11則是和老饕最愛米其林餐廳「天香樓」聯名推出新品，首次將經典人氣醬料「天香樓熟成麻辣醬」入菜，新品絕對必吃「辣炒雞烤飯糰」，以蒜炒爆香雞丁加入天香樓熟成麻辣醬，飯體採用日本直輸鰹魚醬油與蒲燒醬調製，吃起來香辣開胃，口感也很有層次。

▲辣炒雞烤飯糰。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另一款新品「香辣雞炒飯」，將天香樓熟成麻辣醬搭配京杭名菜軟炸雞，醃漬裹粉油炸，香酥軟嫩，打造主廚私房炒飯。

▲香辣雞炒飯為天香樓主廚楊光宗的私房料理。

7-11也把天香樓2道經典菜色變身微波即食的冷凍食品，讓吃貨們不用去餐廳排隊就能在家享用米其林美食，「杭式招牌東坡肉」將帶皮五花以紹興酒等調料長時間燜煮入味，肉質軟嫩不油膩，紹興酒香迷人撲鼻，「老少筍燒肉」則將五花肉爆香翻炒，文火滷煮軟嫩Q彈，老筍、新筍與調料、金鉤蝦等燒煮出筍香與味甜。

▲杭式招牌東坡肉，加了紹興酒的風味更加豐富。

▲老少筍燒肉，每塊五花肉都很入味。

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