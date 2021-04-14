行員37天結婚4次！銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

記者黃巈禾／台北報導

台北市一名銀行員為了請婚假，去年與同一對象在37天內結婚4次、離婚3次，向銀行申請4次婚假共32天，但僅第一次結婚獲准8天婚假，行員為此向台北市勞動局檢舉，勞動局依勞基法罰銀行2萬，銀行不服提訴願，台北市訴願會撤銷原處分並要求勞動局60天內做出新處分。對此，台北市副市長黃珊珊批評下屬是法匠，有如恐龍判決。

▲黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）



黃珊珊13日深夜在臉書表示，台北市勞動局裁罰銀行不給員工婚假，她真的有些傻眼，這也就是政府需要被監督，要建立成熟的公民社會原因之所在，自己讀法律也當律師，但20多年來最討厭「法匠」，因為太多法官或公務員只死守著法律，讓很多民眾受到傷害，所以從政的初衷，就是希望百姓別再因為不懂法律受到傷害，尤其是食古不化的官僚。

黃珊珊指出，自己22歲當律師，28歲當議員，前前後後從事義務法律服務共27年，每天處理這類事務，有些民眾真的是違法該罰，有些真的因為公務員不敢擔當，先罰了再說，讓民眾再去訴願就好，這也是以前當議員幾乎每天跟市政府辯論的內容。

黃珊珊認為，很多事情需依法行政，但依法行政還是有很多原則，這個案例明顯是員工故意利用婚假，想從中得利，違反誠實信用原則，銀行只給一次婚假，勞動局完全沒考慮這種權力濫用的脫法行為，只憑勞基法就對銀行裁罰，就是「法匠」，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決，傷害人民對於政府的信任，法律是為人民存在的，不是被人利用得利或傷害他人，依法行政當然重要，但死守法規不知變通，才是真正的災難。