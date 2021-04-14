　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行員37天結婚4次…銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

記者黃巈禾／台北報導

台北市一名銀行員為了請婚假，去年與同一對象在37天內結婚4次、離婚3次，向銀行申請4次婚假共32天，但僅第一次結婚獲准8天婚假，行員為此向台北市勞動局檢舉，勞動局依勞基法罰銀行2萬，銀行不服提訴願，台北市訴願會撤銷原處分並要求勞動局60天內做出新處分。對此，台北市副市長黃珊珊批評下屬是法匠，有如恐龍判決。

▲▼台北市議員應曉薇攜手東森集團旗下直消電商一同舉辦弱勢家庭歲末感恩餐會,台北市副市長黃珊珊親自出席。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

黃珊珊13日深夜在臉書表示，台北市勞動局裁罰銀行不給員工婚假，她真的有些傻眼，這也就是政府需要被監督，要建立成熟的公民社會原因之所在，自己讀法律也當律師，但20多年來最討厭「法匠」，因為太多法官或公務員只死守著法律，讓很多民眾受到傷害，所以從政的初衷，就是希望百姓別再因為不懂法律受到傷害，尤其是食古不化的官僚。

黃珊珊指出，自己22歲當律師，28歲當議員，前前後後從事義務法律服務共27年，每天處理這類事務，有些民眾真的是違法該罰，有些真的因為公務員不敢擔當，先罰了再說，讓民眾再去訴願就好，這也是以前當議員幾乎每天跟市政府辯論的內容。

黃珊珊認為，很多事情需依法行政，但依法行政還是有很多原則，這個案例明顯是員工故意利用婚假，想從中得利，違反誠實信用原則，銀行只給一次婚假，勞動局完全沒考慮這種權力濫用的脫法行為，只憑勞基法就對銀行裁罰，就是「法匠」，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決，傷害人民對於政府的信任，法律是為人民存在的，不是被人利用得利或傷害他人，依法行政當然重要，但死守法規不知變通，才是真正的災難。

ET快訊
何孟遠認了分手荳荳！《全明星》錄影痛哭10分鐘　成員揭內幕
舒力基「龜速」恐達強颱！　梅雨最新預測時程出爐
行員37天結婚4次！銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美前參議員陶德訪台　國民黨：非官方基礎上增進交流

北市建管處1年2起貪污　柯文哲酸檢調「監聽花6年」：辦案速度快一點

雲端最前線／日核廢水入海衝擊台漁業？藍500場街講拚828決戰公投！

國際粉紅日你Pink了嗎？　侯友宜繫粉紅領帶！籲用愛消滅歧視

拜登好友「非官方」訪台　外交部證實密切協調多時

縮時曝光！萬噸級玉山艦如「一塊塊積木堆疊」　國艦國造新里程碑

日本2年後排核廢水　政院籲：公開、透明揭露資訊

促轉會申請延任1年　孫大千：預算可換彈射椅、台鐵預警系統

行員37天結婚4次…銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

美前副國務卿訪台！曾輕吻蔡英文　15年前幫軍火商遊說P3C反潛機

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

美前參議員陶德訪台　國民黨：非官方基礎上增進交流

北市建管處1年2起貪污　柯文哲酸檢調「監聽花6年」：辦案速度快一點

雲端最前線／日核廢水入海衝擊台漁業？藍500場街講拚828決戰公投！

國際粉紅日你Pink了嗎？　侯友宜繫粉紅領帶！籲用愛消滅歧視

拜登好友「非官方」訪台　外交部證實密切協調多時

縮時曝光！萬噸級玉山艦如「一塊塊積木堆疊」　國艦國造新里程碑

日本2年後排核廢水　政院籲：公開、透明揭露資訊

促轉會申請延任1年　孫大千：預算可換彈射椅、台鐵預警系統

行員37天結婚4次…銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

美前副國務卿訪台！曾輕吻蔡英文　15年前幫軍火商遊說P3C反潛機

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

DIOR「超惹火絲絨唇露」1300元→839元　#808肉桂奶茶色缺貨必敗

曹西平被罵「變老變醜」氣炸！嗆酸民爛嘴巴：有什麼資格批評我

卡神楊蕙如又被抓包！PTT封鎖帳號「10年」禁發言　網笑：還來

邊收錢邊切肉！消基會抽查自助餐：6成3菜沒加蓋、1成口罩沒戴好

大安濱海公園全新亮點！「觀海平台」賞夕陽　還能睡進最美海景帳篷

每坪多花百萬買老透天！建商布局危老重建　里長辦公室也被吃下

天生無陰道！女作家歷經9個月痛苦治療　「拿硬管撐開」終成功

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

王志鵬／是「包抄台灣」、「威懾外力」　還是「經營前院」？

政治熱門新聞

行員結婚4次…銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批下屬法匠

總統府：原能會已正式向日本表達「反對廢水排放」

影片曝光　政大副教授上央視批台灣軍隊紙老虎、哪個軍官可打仗？

42位優秀立委名單曝光　公民評鑑民眾黨最高分是她

拜登欽點「親密戰友」訪蔡英文　陶德＋2前副國務卿下午抵台

台灣也排放核廢水、核廢氣！　核三廠排放核廢統計曝光

陳水扁：我沒參加過媽祖遶境一樣當選總統

「玉山艦」開箱　三大戰力一次看

拜登派特使訪問上海　同時派「親密戰友」陶德訪蔡英文

4公投牽動「閣揆保衛戰」？鄭運鵬：想太多

美前副國務卿訪台！曾輕吻蔡英文雙頰

威權象徵處理「總統府掛零」　林濁水：總得給個理由

貓纜將停運100天　8月底開始換纜線

福島核廢水將排入海　賴士葆酸謝長廷「助日代表」：蔡政府不敢抗議

更多熱門

相關新聞

日本創造「放射性氚」吉祥物　日網氣瘋

日本創造「放射性氚」吉祥物　日網氣瘋

日本許多縣市為宣傳觀光或特產，都會創造吉祥物來吸引目光，熊本熊便是成功案例之一。如今日本政府決定將福島福核一廠核廢水排放入海，以311災後重建為目的而成立的復興廳疑似為了扭轉廢水中放射性物質「氚」的形象，竟創造出外型可愛的吉祥物，反而令網友更加火大。

日副首相稱「核廢水喝了沒事」　日網怒：那你先喝啊

日副首相稱「核廢水喝了沒事」　日網怒：那你先喝啊

總統府：原能會已正式向日本表達「反對廢水排放」

總統府：原能會已正式向日本表達「反對廢水排放」

傳播妹KTV砸電視　她曝賠償價格：是在哈嘍膩啦

傳播妹KTV砸電視　她曝賠償價格：是在哈嘍膩啦

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

關鍵字：

銀行員37天結4次婚假勞動局黃珊珊影音

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

李義祥疑用綁貨束帶拉10噸工程車

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

徐睿知承認對話外流：只是打情罵俏！　金正賢也不准她拍吻戲

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面