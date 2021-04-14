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26歲「超商副店長」被嫌沒前途！他自爆月收入...網風向超意外

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣,時薪,工讀生。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名26歲男網友在超商當副店長，不過女友家人卻不甚滿意，希望他能找更有前景的工作，他發文透露薪水和未來規劃，引起網友熱論，也有不少人笑吐槽，「建議換女友！」

男網友在「靠北女友my girl」發文抱怨，「我是在台中某間超商做副店長，一個月薪水48K，但女友家人希望我去做其他工作，說做超商沒前途，沒有未來，要我去做有一技之長的工作。」

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原po認為，現在他已經26歲了，也有計畫未來考儲備幹部，屆時每個月也會有5、60K，「現在辭職換工作，薪水一定沒有我現在的多，到底該怎麼辦呢？」

冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

對此，許多網友給予中肯回應，「未來20年其他產業還會不會在不知道，但是超商應該只會一直進化吧，沒人能阻擋它的腳步」、「當儲備幹部ok啊！有了錢還可以自己加盟一家店經營...也挺好的」、「直接升級當店長，而且連續開三家」、「48K其實蠻多的呢，而且你才26歲，我26歲剛入社會，也才領32k，你很厲害」、「我不認為超商工作就是無腦，我常常送貨跟店員說，不要傻傻的上班下班，看看自己的老闆是怎麼管理這家店，進貨如何控管、人事如何調動，以後自己有興趣做生意就有經驗」、「有這樣的薪水每天月拿2萬投資，一個月也能7-8萬以上」。

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超商副店長超商副店長儲備幹部前途

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