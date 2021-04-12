遠東國際會議中心動土　鄭文燦：遠東集團斥資200億投資桃園內壢

▲遠東集團斥資百億興建「遠東國際會議中心」。（圖／示意圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市內壢地區、由遠東集團興辦的元智大學，12日於校區內舉行「遠東國際會議中心」開工動土。市長鄭文燦於典禮中指出，遠東集團最大的基地在桃園，有10大產業、超過20個廠區，而該集團目前有兩個各100億的投資計劃，分別是今天動土的遠東國際級會議中心，以及遠東紡織要打造成為桃園亞東醫院，兩投資案的籌設申請，已完成相關單位的審查。

▲2010年遠東集團董事長徐旭東三顧茅廬邀請到國際知名建築師聖地牙哥‧卡拉特拉瓦。（圖／元智大學提供）

鄭市長說，元智大學校園的每一棟建築，都非常有個性，由遠東集團斥資近百億元，於內壢地區打造「遠東國際會議中心」，地面積約1萬1,143坪，總樓地板面積約1萬7,983坪，邀請西班牙國寶級建築師結構詩人Dr. Calatrava打造設計「會議中心」、「有庠紀念館」、「藝術中心」3棟建築，未來將用文化和音樂，展現一座城市的靈魂，打造成為桃園璀璨的文化地標。

▲徐旭東盼未來遠東國際會議中心，帶動整個北台灣都會區的經濟發展和藝文能量。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦市長說，卡拉特拉瓦這個建築師第一個作品，能夠座落在桃園，桃園一定非常的珍惜，對於他所認識的遠東集團董事長徐旭東，鄭文燦表示，徐董事長用教育力、文化力、數位力帶領旗下每個企業，並與桃市府有相當良好的合作，合作項目包括與遠傳電信合作智慧路燈，建立且完成台灣第一個智能化路燈系統；與元智大學合作公務員訓練、地方文史資料調查等，展現在文化、科技、美感領域的創新成長。

▲鄭文燦指出，遠東集團最大的基地在桃園。（圖／記者楊淑媛攝）

遠東集團董事長徐旭東表示，遠東集團發展企業版圖外，也致力推動公益活動，落實回饋社會的企業責任。今日動工的「遠東國際會議中心」由3大建築組成，邀請西班牙國寶級建築師結構詩人Dr. Calatrava打造設計，其中「有庠紀念館」為紀念遠東集團創辦人徐有庠先生設立，作為學術、公益、慈善活動場地；「會議中心」打造北台灣第一座葡萄園式音樂廳，可容納1,200席，另有480席座位的戲劇廳；「藝術中心」則做為藝術展覽及育成中心空間，未來結合鐵路地下化及捷運路網等便利的交通系統，盼帶動整個北台灣都會區的經濟發展和藝文能量。

▲▼遠東國際會議中心動土。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：經濟部長王美花、文化部長李永得、元智大學董事暨中研院院士曾志朗、徐元智先生紀念基金會董事長李光燾、董事張家祝及歐晉德、徐元智醫藥基金會董事暨陽明交通大學生技醫療EMBA學程執行長邱文祥、前內政部政務次長、元智大學校友會理事長許應深等人士均一同出席活動。

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