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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公督盟公布42名優秀立委　王美惠、陳柏惟因豬內臟大戰被扣分

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲立院審查美豬進口，國民黨拿豬內臟攻擊杯葛，民進黨立委王美惠拿起豬內臟反擊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

公民監督國會聯盟13日公布立委評鑑結果，113席立委中有42位優秀立委，其中，民進黨有27位優秀立委，國民黨6位優秀立委，時代力量3位優秀立委，基進黨有1位優秀立委，無黨籍立委高金素梅被列為待觀察名單。

公督盟指出，本會因議朝野攻防不斷，尤其美豬進口事件，國民黨團發起的豬臟器杯葛；陳以信、王美惠、郭國文、吳怡玎、廖婉汝因「丟擲豬內臟」，遭扣1.5分；林為洲、鄭麗文、翁重鈞、溫玉霞、呂玉玲因倒內臟被扣0.5分；賴士葆、鄭天財因潑水也被扣0.5分。

陳柏惟、林為洲、鄭天財於議場內發生肢體衝突，包括「架脖子」、「推人」、「踢人」等行為，都被扣0.5分。此外，鄭天財於委員會質詢時向馮世寬「潑咖啡」之行為，被扣0.5分。

陳以信、賴士葆、陳雪生、李貴敏、徐志榮、林奕華、孔文吉、楊瓊瓔、費鴻泰、吳斯懷、李德維、林德福、鄭正鈐、謝衣鳳、張育美、林思銘因使用「汽笛」、「哨子」破壞議事原則，皆遭扣0.5分。

公督盟表示，民進黨黨團在美豬進口議題未能善盡溝通協調之角色，利用協商機制，減少癱瘓議事等非制度性之杯葛行為，第二會期立院大大小小衝突不斷，民眾觀感普遍不佳。綜合個人表現及黨團表現，本會期經評鑑小組決議優秀立委「黨團幹部」從缺。

公督盟呼籲，立法院乃台灣神聖的民主殿堂，議事攻防應採文明、理性對話之討論，而非不斷使用癱瘓議事之手段，如丟擲豬內臟、破壞公物，因此要求國民黨團應負擔所有修繕之費用，不該用民眾的納稅錢買單。

公督盟評鑑共有24大項，主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算提案之表現，以及是否有預算合理刪減與凍結成案，進行統計。再加上質化資料公民評鑑立委質詢影片、立法委員資訊揭露狀況、特殊事蹟和是否提出符合陽光公益(義)/侵害人權或違反重大公益之法案、預算、不當言行等加減分指標，進行質量兼具的立委評鑑。

公督盟常務理事曾建元表示，這次的優秀立委以不分區立委居多，特別是小黨在不分區比較有機會突破拿到席次，這次可看到民眾黨、時力都表現不錯。可見之前修憲列入不分區後，對於國會的專業問政有相當影響。而國民黨做為最大在野黨，只有6位是優秀立委，對照他的立委席次35席，相當的不成比例。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨立委林為洲由後方勒住基進黨立委陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▼公督盟公布立委評鑑結果。（圖／公督盟）

▲▼公督盟公布立委評鑑結果。（圖／公督盟）

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