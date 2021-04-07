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李安獲「英國奧斯卡」終身成就獎　王美惠、潘孟安發文恭賀

李安2013年憑獲二度奧斯卡導演獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲李安2013年憑《少年Pi的奇幻漂流》二度獲奧斯卡導演獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

被譽為英國奧斯卡的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）於6日晚間宣布，台灣導演李安獲得「終身成就獎」，不僅是第3位獲該獎項的亞洲人，更成為首位獲此獎項的華人導演。對此，民進黨立委王美惠7日在臉書表示恭喜，稱讚李安的才會讓世界看見台灣電影文化的軟實力。

「台灣以您為榮！」王美惠透露，聽聞李安榮獲BAFTA，她深感驕傲且與有榮焉，《斷背山》、《色戒》、《理性與感性》、《少年Pi的奇幻漂流》皆是李安名作，每部電影在他的巧手下，給予它不同的藝術張力，也成了舉世聞名的電影，不僅讓李安導演成為史上唯一獲得奧斯卡獎、英國電影學院獎、金球獎最佳導演獎項的華人導演，更讓全世界透過李安的電影知道了台灣，也看見了台灣。

屏東縣長潘孟安也透過說，「台灣驕傲！恭喜李安導演榮獲英國奧斯卡終身成就獎！」潘孟安指出，李安出生在屏東潮州，《少年Pi的奇幻漂流》更是李安率好萊塢團隊到台灣拍攝，在屏東恆春半島取景，不論是墾丁白沙灣或是滿州港口白榕園，都讓世界驚豔，締造了許多傳奇，台灣多一度的美景躍上國際舞台。「謝謝李安導演對台灣和世界電影的貢獻！」

BAFTA官網寫道，李安是世界上具開創性精神與備受尊敬的當代影人之一，其開創性精神，無論在電影製作、導演、編劇都備受讚譽。

BAFTA主席薩謬爾森（Marc Samuelson）則盛讚李安是電影大師，是位非常多才多藝、大膽且卓越的影人，不費吹灰之力地嘗試拍攝各種類型的電影，他的作品無論在處理電影技術或主題都極具開創性。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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