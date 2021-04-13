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日本2年後福島核廢水排入海　外交部：請日方重視我國權益

▲▼日本政府決定將福島核電廠汙水排進大海，引發南韓、中國等強烈不滿。（圖／路透社）

▲日本政府決定將福島核電廠汙水排進大海，引發南韓、中國等強烈不滿。（圖／路透社）

記者陳家祥／台北報導

日本福島第一核電廠在311核災後，持續產生含氚核廢水，日本政府13日召開相關部會閣員會議，正式決定在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海中。對此，外交部表示，會持續向日方表達我方的關切，並密切關注本案相關動向，同時透過駐日本代表處蒐集資訊，持續進洽日方，並隨時提供資訊給主政機關原能會參處。

日本媒體報導，目前儲存於福島第一核電廠腹地內的核廢水會先進行稀釋，將氚濃度降到日本國家標準的1/40、世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準1/7，再進行排放。

日本《共同社》報導，核廢水將在福島第一核電廠預定廢爐的2041到2051年左右完成排放。日本首相菅義偉在會中表示，處理核廢水是廢爐無法避免的課題，在確保安全與做好負面觀感對策的前提下，排放入海是最現實的判斷。

外交部發言人歐江安表示，本案涉及海洋環境、生態保育及國人健康安全等面向，外交部高度重視，並配合主政機關行政院原子能委員會多次向日方表達關切，籲請日方務必重視我國權益，並依據103年「台日核能管制資訊交流備忘錄」的互惠精神，儘早將本案研議結果及處理方式通知我方。此外，外交部也將我國環保團體憂慮傳達給日方，要求日方正視各界的多元意見。

歐江安指出，日方基於上述的備忘錄精神及我方多次關切，日本政府在正式決定方針前已事先通報我方，並允諾將依據國際放射防護委員會（ICRP）建議的基準稀釋、過濾並淨化後排出，同時持續向國際社會提供資訊。

根據外交部瞭解，日本政府決定最終處理方針後，到開始排放所需準備時間約2年。外交部未來將持續向日方表達我方的關切，並密切關注本案相關動向，同時透過駐日本代表處蒐集資訊，持續進洽日方，並隨時提供資訊給主政機關原能會參處。

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