桃園大貨車追撞機車！　女騎士骨折後座夫遭輾送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子12日晚間駕駛大貨車從蘆竹區往桃園區方向行駛，疑似未注意前方狀況追撞同向機車，致使機車翻覆，後座曾姓男子當場被貨車輾壓，送醫急救後仍不治，騎車的李姓婦人（曾妻）則骨折；警方為王男進行酒測，酒測值每毫升為0.14公克並未超標，王男坦承未注意前方機車肇事，全案依業務過失致死罪移送桃檢偵辦。

▲桃園市王姓大貨車司機12日晚間駕車行經蘆竹區南崁路、富國路口處時，不慎追撞前方機車釀1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓大貨車司機12日晚間駕車行經蘆竹區南崁路、富國路口處時，未注意前方狀況追撞機車釀成慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，40歲的王姓男子12日晚間7時5分許，駕駛大貨車從蘆竹區往桃園區方姓行駛，行經南崁路、富國路口處等待紅綠燈，未料綠燈剛亮未久，王男疑似未注意前方機車，左前輪直接撞上機車導致翻覆，其中後座70歲曾姓男子被輾過，騎車的李姓婦人則有骨折傷勢，雙雙被送醫急救，其中曾男因傷勢過重，延至晚間8時10分仍宣告回天乏術。

蘆竹警分局交通分隊員警為王男進行酒試，呼氣酒精濃度測試值為每毫升0.14公克，雖未超標但可能對駕駛反應能力產生影響。王男則坦承未注意前方狀況肇事；警方呼籲，駕駛應養足精神，切勿酒後駕駛，且應注意車前狀況，隨時注意他車動態，勿因一時疏忽，造成難以挽回的悲劇。

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