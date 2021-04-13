高雄大貨車恐怖追撞左轉機車　男騎士不堪撞擊噴飛慘死

▲高雄大寮區一輛大貨車追撞摩托車導致男騎士當場死亡。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

最新消息！高雄大寮區今（13日）上午9點多發生一起死亡車禍，警方到場後調查發現，事發當時48歲的蔡姓騎士騎車沿華中路由南往北，欲左轉188道路時，遭到一輛大貨車撞上，男騎士挨撞當場死亡，經警方酒測，大貨車駕駛酒測值為０，目前詳細的事故原因仍有待進一步鑑定確認。

▲高雄大寮區一輛大貨車追撞摩托車導致男騎士當場死亡。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起車禍事件發生在高雄市大寮區華中路與市188道路口，警方到場後調查得知，為一名48歲的蔡姓男子騎乘機車，沿華中路（南往北）欲左轉市188道路，而另一名39歲的徐姓男子駕駛大貨車，沿華中路（南往北）直行，到肇事地點時，大貨車前車頭與摩托車後車尾碰撞釀禍，碰撞後男騎士當場死亡，經警方酒測，大貨車駕駛酒測值為0，初步排除是酒駕釀禍，詳細肇事原因有待鑑定。

林園分局呼籲用路人應遵守交通規則，駕車時應遵守號誌行駛，以維護交通安全，營造良善交通環境。

▲高雄大寮區一輛大貨車追撞摩托車導致男騎士當場死亡。（圖／記者黃子倩翻攝）

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