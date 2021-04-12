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社會 社會焦點 保障人權

和名醫競速撞癱人妻遭求償千萬　富少86萬賣房給母脫產被抓包

▲高雄市中華四路、三多四路口發生四車追撞車禍，造成MINI Cooper女車主重傷、其拉布拉多愛犬傷重不治。（資料圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

▲知名整形醫師倪宗亨駕駛BMW酒後與友人蔣坤翰飆車釀禍，造成Mini Austin女駕駛重傷、其拉布拉多愛犬當場身亡。（資料圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

記者洪靖宜／高雄報導

整型名醫倪宗亨2016年11月和友人蔣坤翰聚會飲酒後，分別駕駛BMW和JAGUAR名車在高雄市中華路上競速狂飆，結果倪的BMW失控擦撞蔣的JAGUAR和路上另部轎車，蔣再撞翻對向陳女駕駛的轎車，導致陳女癱瘓至今未癒。倪宗亨雖肇事逃逸，但因已賠償獲判緩刑；蔣男則依公共危險罪判刑1年2月、民事共要賠償1千多萬，但他竟然和母親脫產、變賣一戶房產，遭高雄地院判決買賣契約和所有權移轉登記皆全塗銷。

知名整形醫師倪宗亨2016年11月駕駛BMW，酒後與友人蔣坤翰飆車釀禍，競速中倪男失控撞上蔣男的JAGUAR，導致蔣男衝向對向車道，撞上由陳姓女駕駛的Mini Austin及一輛計程車，導致陳女顱內出血重傷，腦部有重大難治傷害，車上的拉不拉多犬則彈飛身亡，沒想到倪男竟肇事逃逸。高雄地院一審依妨害公眾往來安全致人重傷等罪，判倪男4年6月徒刑、蔣男2年。但高雄高分院改判倪男執行2年徒刑，緩刑5年並支付公庫50萬元；蔣男改判1年2個月。

蔣男得知民事共被求償1390餘萬元後，2018年8月8日移轉名下一處三民區的房產轉到母親名下，且僅以86萬元成交，此事遭陳女丈夫黃男發現，陳女家屬指控蔣男是刻意脫產，因此提告請求塗銷移轉登記。

蔣母到庭辯稱是因蔣男想要和陳女民事和解，才將該建物以買賣方式移轉，非不實交易，最終蔣男與陳女無法和解，也與蔣母無關，不能將這筆交易擴大解釋為不實交易或詐害行為，因此請求駁回黃男之訴。

但高雄地院審理發現，當初蔣男與母親的買賣僅以86萬元成交，且交易後，蔣母在一週內就將原本轉進蔣男戶頭的86萬元分別提領一空；後來法院勘驗存摺明細時，蔣母發現帳戶內還有6261元，也在開庭後馬上將6千元領出，雖然蔣母解釋是要幫蔣男繳健保國民年金等費用，但認為蔣母和蔣男的行為就是為了逃避損害賠償責任而做出這筆假交易，因此法院判決全塗銷所有權移轉登記。

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