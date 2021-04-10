離奇！夜班保全巡工地失蹤　同事驚見他「右眼插鋼筋」慘死

▲桃園市鄧姓保全人員8日清晨被同事發現陳屍在楊梅區某工地內，消防人員到場發現鄧右眼遭鋼筋插入已氣絕身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區發生離奇意外死亡案！黃姓保全人員8日清晨到工地接班時，卻未看到夜班鄧姓保全，結果在工地發現鄧倒臥地上，右眼窩慘遭地上鋼筋插入，趕緊打119請救護人員到場，救護人員查出鄧早已氣絕多時，楊梅警方調閱工地監視器發現，鄧疑似巡視工地時不慎跌倒，被鋼筋插入眼窩處致死，已報警桃檢相驗釐清死因。

▲桃園市鄧姓保全人員8日清晨被同事發現陳屍楊梅區某工地內，消防局救護人員到場發現鄧已氣絕多時。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，50歲的鄧姓保全在楊梅區某工地任職，8日清晨7時許，黃姓保全人員接班時未看見鄧男，結果在工地巡察時，赫然發現鄧倒臥在工地車道旁地上，右眼遭鋼筋插入，身體已冰冷，趕緊打電話給119並報警處理。

▲桃園市鄧姓保全人員8日清晨被發現陳屍在楊梅區某工地內，消防局救護人員到場時，鄧已氣絕身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

救護人員到場發現，鄧男已氣絕多時，研判死亡已有數小時之久，因此未送醫；警方調閱工地內監視器發現，鄧男疑似在巡視工地時，不甚摔倒在地，被地上鋼筋插入右眼窩處，由於現場並無其他人員，也無外力入侵跡象，研判是起單純意外。

鄧男家屬到場後悲痛不已，向警方聲稱鄧生前沒有投保意外險，僅投保醫療與癌症險，對於死亡意外沒有意見，警方則報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

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