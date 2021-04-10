影／「是撞到你了嗎？」GTI擦撞重機　駕駛華麗旋轉嗆聲　警方回應了

▲有網友在臉書《爆料公社》上傳貼文，1輛福斯GTI轎車在中壢區疑似擦撞前方大型重機，下車華麗旋轉還嗆騎士「是撞到你了嗎？」（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《爆料公社》貼文，朋友3月底新買一輛大型重機，第一天上路騎乘在中壢區，遭後方福斯GTI轎車擦撞排氣管處，但駕駛以華麗旋轉方式下車，還怒嗆騎士「是撞到你了嗎？」甚至當騎士打電話報時，還長按喇叭企圖阻止報案，引發網友熱議；中壢警分局指出，當天已派員警到場處理，呼籲用路人如欲變換車道時應禮讓直行車先行，遵守交通規則以維持安全。

▲有網友在臉書《爆料公社》上傳貼文，3月底福斯GTI轎車在中壢區疑似擦撞大型重機，重機排氣管有撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《爆料公社》貼文指出，3月29日上午9時許，1輛福斯轎車GTI行經中壢區中山東路附近，疑似擦撞上前面大型重機，這位「GTI先生」以華麗旋轉方式下車，還對重機騎士嗆聲「是撞到你了嗎？」後來騎士打電話報警處理時，「GTI先生」回到車上長按喇叭阻止報警！這一幕剛好被網友拍下。

▲福斯GTI轎車在中壢區疑似擦撞大型重機，轎車左前有擦撞痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網友上傳影片中，重機騎士被「GTI先生」擦撞後，身穿白色外套「GTI先生」下車，突然兩手上擧華麗旋轉兩三圈，還嗆重機騎士「是撞到你了嗎」、「你去報警啊」，不久走回駕駛座用力摔門玩帥，看見網友拍攝，還展示左手腕上金錶，一臉不在乎樣子。

▲有網友在臉書《爆料公社》上傳貼文，福斯GTI轎車在中壢區疑似擦撞大型重機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局10日表示，本交通事故發生在3月29日上午，35歲男子駕駛轎車沿中山東路三段往中壢市區方向行駛，根據監視器畫面顯示，轎車從路肩欲變換車道時，疑未保持安全距離，擦撞前方大型重機，員警為雙方進行酒測，酒測呼氣值均為零，現場無人受傷。

▲有網友在臉書《爆料公社》上傳貼文，福斯GTI轎車在中壢區疑似擦撞大型重機，員警在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，用路人如欲變換車道時應禮讓直行車先行，若要超車，亦應避免右側超車並注意安全距離，以維持交通安全。

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