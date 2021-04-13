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蔡英文公投不提對案　李彥秀：戲耍人民的兩面手法

▲▼0617國民黨中常會李彥秀堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲李彥秀。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對8月28日4項公投案，總統蔡英文11日在官邸舉行會議後拍板，達成「不提對案」的共識，並要求全黨以「4個不同意」全力說明。對此，國民黨副秘書長李彥秀認為，如果只是政府正面溝通，側翼繼續攻擊，就還只是戲耍人民的兩面手法罷了，只有對公投可能通過提出因應政策，才是真的正面對話。

事實上，對於要不要提對案，民進黨黨內「對話派」與「對案派」早已吵翻天，但最終考量台鐵事故後，國家整體氛圍不宜再升高對立，民進黨身為執政黨，應該盡力縫合社會的傷口，不應跟著企圖綁主席選舉的藍營，在這時候再隨之升高對立。

對於蔡英文定調不提對案，李彥秀12日在臉書表示，面八二八公投案，民進黨定調，行政立法都不提公投對案，桃園市長鄭文燦甚至說執政黨沒反面宣傳，只有正面對話，看似身段放軟，但聽在過去被民進黨側翼攻擊到體無完膚的環團心中，不知該做何感想？

李彥秀指出，民進黨對於公投案的態度，從之前的強列攻擊，到現在宣稱的正面溝通，落差明顯，但在公投接近成案時，才願意釋出善意，恐怕迫於政治所需，從食安、環保到能源政策，民進黨只往往想要鬥爭，心中只有勝負輸贏，卻不想要為施政僵局解套的態度，令人失望。

李彥秀強調，在野黨以及公民團體提出公投案的立場明確，也希望夠過公投過程讓國人可以回到政策本身理性思辯，決定政策方向，才符合公投法的民主精神。

李彥秀提到，民進黨是否真的願意回到正面溝通，更可以關注兩件事情，包括：第一、 「是否停止以政策威脅的方式來恐嚇人民」，回到執政者應該有的高度，針對各種公投案通過的可能，超前部署規劃符合公投案意旨的政策。

第二、「是否停止網路側翼攻擊」。李彥秀說，民進黨過去網路側翼對於公投案的攻擊鋪天蓋地，甚至對於公投提案人的人身攻擊，屢見不鮮，如果只是政府正面溝通，側翼繼續攻擊，就還只是戲耍人民的兩面手法罷了。

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