雲端最前線／8月4大公投撼政權！縣市長帶頭打AZ提升接種率？

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面對珍愛藻礁、反萊豬等四大公投來勢洶洶，民進黨府院黨高層日前商討後，拍板「不提對案」，定調正面論述、積極說明；國民黨則將啟動公投研習營，並於5月正式展開街講活動「遍地開花」。面對這場恐撼動政權、形同蘇內閣「期末考」的公投，民進黨該如何有效應對？《雲端最前線》13日邀請民進黨立委鄭運鵬、民進黨台北市議員梁文傑及行政院政務顧問鄭宏輝，與主持人楊文嘉一同深度探討。

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（示意圖／民進黨提供）



AZ疫苗抵台開打後，醫事人員接種意願遠不如預期，中央疫情指揮中心則在12日起擴大疫苗接種對象，全台各縣市首長包含台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新北市侯友宜、新竹市長林智堅、台中市長盧秀燕及嘉義縣長翁章梁等人都已在開放首日接種。究竟首長帶頭施打，能否有效提升各界的接種意願及疫苗信任度？

▼柯文哲接種AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



另一方面，台鐵太魯閣號出軌釀重大死傷，台鐵改革議題正密集受到各界關注討論；不過，總統蔡英文近日卻在臉書針對平台觸及率下降發聲，PO文「來吶！擔心觸及下降，坐進來看看！不用怕臉書觸及率低看不到資訊，下面連結都加起來」，遭國民黨強力抨擊，直批全民仍在關心太魯閣號事故發展及台鐵改革進度，蔡總統臉書卻在擔心觸及下降？如何讓人民相信蔡政府改革的決心？

此外，日本政府13日針對福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水召開相關會議，正式拍板福島核廢水將在稀釋後排入海中，目標是2年後開始實施；而台灣外交部昨則強調，已指示駐日代表處向日方表達關切並了解進度，且台日簽有核能資訊交流備忘錄，若日方要做任何改變，應先通知台灣。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。