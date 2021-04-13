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海軍首艘兩棲運輸艦正式下水　蔡英文揭命名「玉山艦」理由

▲▼總統蔡英文主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日親赴高雄，主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。蔡英文致詞時說，新型兩棲船塢運輸艦是海軍第一艘兩棲運輸艦，依照國防戰訓需求建造，是國艦國造另一個里程碑，而命名為玉山艦代表著傳承，也象徵國軍不怕挑戰的精神。

蔡英文表示，去年11月下旬才參加潛艦國造建造案開工，而今天再次到高雄見證玉山艦的命名下水。她感謝海軍同仁、中科院，新型船務運輸艦是海軍第一艘兩棲運輸艦，依照國防戰訓需求建造，是國艦國造另一里程碑。

蔡英文說，她相信這可以強化海軍執行任務的能力，讓力量更為堅實，過去也有船艦命名為「玉山」，而今天再次命名為「玉山」則代表著傳承，也象徵著國軍不怕挑戰的精神。

「保衛國家的力量，需要軍民同心。」蔡英文說，需要一棒接一棒傳承下去，不論什麼困難都可以克服。最後，她期許海軍可以持續努力，讓國艦國造可以如期如質完成。

新型兩棲船塢運輸艦在民國108年5月6日開工後，依計畫進程已達豎桅條件，即將進入第3階段下水工程。海軍司令部指出，「新型兩棲船塢運輸艦」是依據作戰需求所設計建造的新型兩棲作戰艦艇，可執行兩棲作戰、人員運輸、物資運補、災害防救及人道救援等任務。

玉山艦具備防空及防衛武器，甲板可停放2架直升機，未來將成為馳援、收復東沙島及南沙太平島的重要戰力。

排水量部分則為1萬噸，艦身長度為153公尺、續航力達到7000浬；艦上武器配備有艦射型「海劍二」防空飛彈系統，以及76快砲、方陣快砲及小口徑火砲；另在艦上可搭載的各式載具，包含LCU、LCM等兩棲登陸艇，AAV7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車機。

海軍快速人員運輸艦過去以單字「山」名命名。 如：天山、玉山、壽山等，具有紀念性的艦名會重複使用。「玉山艦」曾為1965年海軍131艦隊的快速運輸艦（PF-32)的艦名；而中國大陸共軍也有舷號944的玉山號登陸艦。

▼總統蔡英文主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／記者陶本和攝）

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