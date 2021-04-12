快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

桃園市中壢區上午發生一起白色自小客車失控撞上路邊停車後的火燒車車禍，被撞黃色小客車原本好好停在路邊車位，卻一舉被撞噴飛到約10公尺，再撞上對向路邊2部停車，肇事的白車30歲曾姓駕駛及時被救出，雖然無明顯外傷卻呈現昏迷意識不清，火燒車迅速被撲滅，但全車被燒燬。