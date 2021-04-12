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快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

記者吳世龍、林彥臣／高雄報導

國道3號南下378.2公里高雄中寮隧道前，下午5時50分左右發生火燒車事件，目前車輛起火原因待查，車上1名駕駛與4名乘客均多處燒燙傷，緊急送往高雄義大醫院急救，駕駛人因身上多處燒燙傷，無法吹測酒精濃度，將由醫院實施抽血檢測。

▲▼國道3高雄中寮隧道前「火燒車」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲國道3高雄中寮隧道前「火燒車」。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

▲▼國道3高雄中寮隧道前「火燒車」。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市消防局第五大隊指出，駕駛為23歲的陳姓男子，行經上述路段，於內側車道發生車輛不明原因自燃，車上4名乘客身上均多處燒燙傷、意識清楚，皆送高雄義大醫院救治。

▲▼國道3高雄中寮隧道前「火燒車」。（圖／記者吳世龍翻攝）

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