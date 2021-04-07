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社會 社會焦點 保障人權

影／國一桃園南下中壢段火燒車　駕駛及時逃生...一度回堵5公里

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號中山高南下中壢路段7日上午發生火燒車意外，1輛轎車行駛至南下55.5公里處時引擎突然冒出濃煙，駕駛停在外二側車道下車查看，頓時轎車冒出火花，駕駛趕緊逃離並打電話通知119處理，桃園市消防局人員到場後立即噴水灌救，約15分鐘後撲滅火勢，國一警方查出，駕駛及時下車逃生、沒有人受困，起火原因待查，但後方車陣回堵約5公里。

▲國道一號桃園中壢南下路段7日上午發生火燒車意外，桃園市消防局人員據報趕往灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號桃園中壢南下路段7日上午發生火燒車意外，桃園市消防局人員據報趕往灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號桃園中壢南下路段7日上午發生火燒車意外，消防人員現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號桃園中壢南下路段7日上午發生火燒車意外，消防人員現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警察大隊指出，7日上午10時5分接獲通報，國1南向55.5公里中壢路段1輛轎車在外二車道起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119消防局派員搶救，消防車在10分鐘內抵達灌救。

警方表示，轎車駕駛是72歲的楊姓男子，行經國一南下55.6公里處時發現車子怪怪的，曾停靠路肩檢查，但未發現異狀又繼續上路，轎車引擎突然發出巨響，隨即引擎蓋冒出濃煙與火花，他立即將停在外側車道，停妥後火勢隨即竄出，楊男趕緊下車逃生，並打電話報案。

▲國道一號桃園中壢南下路段7日上午發生火燒車意外，消防局人員持續灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號桃園中壢南下路段7日上午發生火燒車意外，消防局人員持續灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在15分鐘內撲滅火勢，但轎車前半段已燒毀，所幸楊男及時逃生並未受傷，至於真正起火原因仍待消防局鑑識釐清；現場火燒車意外造成車流回堵約5公里，國道警立即通知警廣與交控中心，提醒用路人注意路況。

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