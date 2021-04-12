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社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園小客車精神不濟失控撞擊釀火燒車！紅光沖天駕駛逃出意識不清

記者楊熾興、林冠吟／桃園報導

桃園市中壢區青溪路一段12日上午發生火燒車事件，現場目擊民眾表示，先是聽到超大聲巨響，隨後看到黑煙密布，火勢凶猛讓消防隊數度撲滅後又起火，質疑是兩輛車在馬路上競速失控導致撞擊，警消獲報到場立即灑水灌救，同時救出已經昏迷的男性駕駛，警方初步發現是肇事小客車駕駛精神不濟釀禍，至於民眾質是因競速釀禍，還有待調查釐清。

桃園市中壢區上午發生一起白色自小客車失控撞上路邊停車造成的火燒車事故，被撞黃色小客車原本好好停在路邊，卻被撞噴飛到約10公尺，再撞上停放對向的2輛車，肇事的白車30歲曾姓駕駛及時被救出，雖然無明顯外傷卻呈現昏迷意識不清，火燒車經撲滅後全車已燒燬。

警方表示，曾姓男子駕白色自小客車沿中壢區青溪路一段往高鐵站方向行駛，途中疑似精神不濟，導致車輛失控撞向路邊，共造成4輛自小客車受損，隨後更引發火燒車的事故，現場經消防隊全力灌救，火勢已經撲滅，沒有造成更進一步的傷亡，肇事駕駛經緊急送醫無生命危險，經抽血檢驗也無酒駕情事。所幸3車均無人在車上，未造成傷害擴大。

桃園市政府消防局則在9時32分許接獲該起火燒車報案， 現場為1輛行駛中的白色自小客車因失控撞向路旁停放靜止的黃色自小客車輛，造成白車起火燃燒，被撞黃車噴飛10公尺到對向再撞上路邊2部停車，車輛嚴重受損，所幸撞3車均無人在車上，未造成傷害擴大。

▲桃園中壢青溪路一段12日上午疑似兩輛車輛競速，不慎釀成火燒車事故。（圖／翻攝自臉書BoBo Chen）

▲桃園中壢青溪路一段12日上午發生車輛失控撞擊路邊停車的火燒車事故。（圖／翻攝自臉書BoBo Chen）

▲桃園火燒車。（圖／記者楊熾興攝）

▲小客車疑似精神不衝撞路邊車輛導致起火。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園火燒車。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼警消緊急到場撲滅火勢，也順利將已經昏迷的駕駛救出。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園火燒車。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園火燒車。（圖／記者楊熾興攝）

▲遭波及的路邊車輛。（圖／記者楊熾興攝）

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