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桃園男疑度咕自撞釀火燒車！昏迷獲救車變廢鐵　3車慘被波及

▲白色自小客車失控撞路邊停車後起火燃燒。（圖／社群民眾提供）

▲白色自小客車失控撞路邊停車後起火燃燒。（圖／社群民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區上午發生一起白色自小客車失控撞上路邊停車後的火燒車車禍，被撞黃色小客車原本好好停在路邊車位，卻一舉被撞噴飛到約10公尺，再撞上對向路邊2部停車，肇事的白車30歲曾姓駕駛及時被救出，雖然無明顯外傷卻當場呈現昏迷意識不清，火燒車迅速被撲滅，但全車被燒燬。

▲火燒車一發不可收拾，濃煙竄升讓附近大樓住戶受到驚嚇。（圖／社群民眾提供）

▲火燒車一發不可收拾，濃煙竄升讓附近大樓住戶受到驚嚇。（圖／社群民眾提供）

警方表示，曾姓男子駕白色自小客車沿中壢區清溪路一段往高鐵站方向行駛，途中疑似精神不濟，導致車輛失控撞向路邊，共造成4輛自小客車受損，隨後更引發火燒車的事故，現場經消防隊全力灌救，火勢已經撲滅，沒有造成更進一步的傷亡，肇事駕駛脫困後緊急送醫，目前已無大礙，經抽血檢驗亦無酒駕情事。

▲▼警消雖及時灌救但大火已將車燒燬。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警消雖及時灌救但大火已將車燒燬。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警消雖及時灌救但大火已將車燒燬。（圖／中壢警分局提供）

桃園市政府消防局則在9時32分許接獲該起火燒車報案， 現場為1輛行駛中的白色自小客車因失控撞向路旁停放靜止的黃色自小客車輛，造成白車起火燃燒，被撞黃車噴飛10公尺到對向再撞上路邊2部停車，車輛嚴重受損，所幸3車均無人在車上，未造成傷害擴大。

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