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消費死者！命理師批殉職駕駛「意外寫在臉上」　網灌爆粉專討道歉

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者黃國霖攝）

記者施怡妏／綜合報導

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生事故，總共造成50人死亡、118人送醫，其中包括司機員袁淳修、助理司機員江沛峰也不幸殉職，但網路上竟出現一名自稱命理師的女網友，分享意外死亡的面相案例，認為兩人面相不好，「意外全寫在臉上」，貼文一出後引起廣大網友不滿，怒批「消費死者」。

有網友在臉書「爆廢1公社」發文，一名自稱命理師的女網友在粉專發文，以殉職駕駛員做例子，討論意外死亡的面相，指稱司機員袁淳修和助理司機員江沛峰氣色不好，「眼神耗弱無神，已經符合眼神脫出的凶相，意外全寫在臉上」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲命理師以殉職駕駛員做例子，討論意外死亡的面相。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

該篇面相文被轉發到臉書各社團，引起許多網友不滿，網友們也紛紛湧進當事人的臉書留下負評。命理師見狀後緊急關閉社團，以及個人臉書，也將該篇貼文刪除裝沒事，還發文宣稱願幫清寒家庭免費解答測卦。

隨後，命理師又開設新的粉絲專業，並嗆聲「拜託你們這些垃圾嘴網友不要來亂好嗎！我可是神明的獨一無二的代言人」。

對此，網友們怒轟，要她出來道歉，「我看她的面相，命裡缺德，五行欠揍」、「我也會分析，我覺得這位大姐，印堂發黑，烏雲照頂，有口舌是非之災」、「消費死者有夠沒道德」、「沒生意所以拿過往的人消費，缺德」、「道歉啦，是要重開幾個粉專」。

▼命理師回嗆網友們「不要來亂」。（圖／翻攝自Facebook／命理師粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／命理師粉專）

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