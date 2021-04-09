送餐給修復師！　便當上「滿滿藍字」鼓勵網友看哭了：辛苦了

▲76行者。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生重大死傷事故，遺體修復團隊「76行者」留守花蓮殯儀館，不眠不休地修復罹難者破碎的遺體。對此，有一名網友指出，這幾天幫修復師送了餐，但意外發現某間餐廳超有心，竟在每個便當上手寫鼓勵與感謝的話，讓他不禁直呼「台灣最美的風景是人」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片指出，這幾天他都有幫「76行者」的修復師送餐，沒想到今（9）日意外看見有間餐廳在便當上寫了滿滿的藍字，仔細一看上頭寫著「老師謝謝您！辛苦了，台灣加油」、「在這個困難的時刻，因為您的關係，讓台灣更溫暖，謝謝您」等等，讓他不禁直呼「台灣最美的風景是人，76團隊加油」。

貼文才剛曝光，目前就快破5千讚，網友們紛紛留言說，「好暖心」、「謝謝這些為台灣付出的人，辛苦了，謝謝」、「謝謝你們的付出」、「辛苦了，保重身體」、「台灣最美的風景是人！好感動」、「辛苦了！都是100分」。

另外，也有人說「淚流滿面吃著飯應該就是這種感覺了」、「謝謝辛苦的遺體修復師們！也謝謝揪感心的便當店。這個世界因為有你們而充滿了愛」、「心酸酸的～辛苦了」、「辛苦你們了，無限的感恩」。

▲某餐廳在每個便當上寫下超暖文字。（圖／翻攝爆廢1公社）



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