　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

交通部投入近百億東延台86線　地表最強里長轟：騙人的政治話題

▲有「地表最強里長」之稱的陳永和，認為台86線快速道路從台南關廟東延至高雄內門台3線工程案是騙人的話題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有「地表最強里長」之稱的陳永和，認為台86線快速道路從台南關廟東延至高雄內門台3線工程案是騙人的話題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部預計投入近100億元的工程費，進行台86線快速道路從台南關廟東延至高雄內門台3線工程案，「可行性評估」規劃4月10日獲行政院正式核定，可望串連台南與高雄山區路廊，惟前台南牛埔里長陳永和認為，這是騙人的政治話題！

陳永和說，如果説台86快速道路要延伸到高雄市內門區，那他要很負責任的告訴大家，那是騙人的政治話題！其實只延伸到龍崎的區公所而已！然後就改走182線道路！總長可能只有4公里左右而已？請問大家，哪有延伸至高雄市的內門區？這樣的工程有意義嗎？對台南在地歸仁、關廟、龍崎未來的發展有幫助？100億不能就這樣被花掉！

陳永和認為，要花這麼多錢來做這段台86道路，倒不如把錢留下來改善農路，讓農民有一條好走的農產品運輸道路還比較實惠。如果是為了解決台86和國三的塞車問題，那就應該好好解決塞車的問題就好，怎麼會變成延伸到高雄內門？草率的政策該檢討就要檢討。最後段要打通一條隧道，中間段都走平面道路！惟有必要花這筆錢嗎？有必要再去打通那個隧道嗎？有那個經濟價值嗎？他一直講都講不通！這一次他決定要選立委，當然就大聲地講了！

據了解，行政院核定的「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」，東、西二段省道新闢工程的經費為99.65億元，將由公共建設專案計畫編列辦理。

卸妝、清潔、按摩一罐搞定

ET快訊
貴婦砸千萬買舒眠課程「打400次牛奶針」　驗出K他命怒控醫
做筆錄被25歲警加LINE要借6萬！　玩股票對話曝光
傳播妹被400元打槍「暴走翻桌」！電視被砸爆驚現亮點
快訊／天道盟高層「阿八仔」遭開2槍命危！槍手循「館長模式」投

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

善耕365／療癒台鐵出軌事件而唱　為獨居長輩募得千份餐食！

部立台東醫院守護偏鄉　13日起提供災難特約門診

「台東加碼振興」方案貸款零利率　減輕在地業者成本

｢南迴地景藝術季｣跨三大洲　14件精彩作品橫越南迴邊境

交通部投入近百億東延台86線　地表最強里長轟：騙人的政治話題

59歲男子行搶90多歲老婦人　南警菜市場緝捕到案

新竹市企業聯合徵才13日登場　釋近千職缺

疫情趨緩國內旅遊業復甦　桃捷招募41名新血起薪最高4萬1

林智堅接種疫苗「沒什麼感覺」　籲共同施打構築防護網

持有汽車駕照者報考機車駕照　自5月3日起也要考筆試

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

善耕365／療癒台鐵出軌事件而唱　為獨居長輩募得千份餐食！

部立台東醫院守護偏鄉　13日起提供災難特約門診

「台東加碼振興」方案貸款零利率　減輕在地業者成本

｢南迴地景藝術季｣跨三大洲　14件精彩作品橫越南迴邊境

交通部投入近百億東延台86線　地表最強里長轟：騙人的政治話題

59歲男子行搶90多歲老婦人　南警菜市場緝捕到案

新竹市企業聯合徵才13日登場　釋近千職缺

疫情趨緩國內旅遊業復甦　桃捷招募41名新血起薪最高4萬1

林智堅接種疫苗「沒什麼感覺」　籲共同施打構築防護網

持有汽車駕照者報考機車駕照　自5月3日起也要考筆試

讓世界更認識台灣！精緻文化美食論壇4／16登場　還有星級主廚秀廚藝

谷歌、臉書拿走營收　媒體業：應有合理分潤

男偶像斷開Tara昭妍6年情　婚禮延1年娶超正圈外女友

6搶1本周開會可能延後開打　50人名單全員打疫苗　

蔡英文憂臉書觸及率下降　國民黨：台鐵改革進度在哪？

善耕365／療癒台鐵出軌事件而唱　為獨居長輩募得千份餐食！

限時破盤4折！「愛肯拿乾糧」買大再送小　寵物雲毛毛商城快閃優惠只有3天

偷拍藏玩具地點　黑貓「現行犯」傻眼：秘密基地被發現惹？

林楚茵遭咬傷反被「國民黨團告竊盜」　檢察官兩點不起訴

上海前市長楊雄病逝　享壽68歲

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

地方熱門新聞

即／白沙屯媽祖起駕！7萬人隨香粉紅超跑

工人今彩539同號買3張中1200萬

乾旱紅色海浪+坑洞！台南鹽田火星奇觀

桃園騎士鬼切追撞賓士

桃園民宅火警　父死子逃出

媽祖鑾轎5分鐘快速通過「一級戰區」

台鐵又出包！　中壢車站列車底部冒煙

台南工地傳意外！工人5米高墜下

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

屏縣18-24歲自殺上升　衛生局設34個「心靈加油站」供諮商

國寶級烏來杜鵑現蹤　林口基地種植2500株

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

新店青潭溪復建完工　洄游魚梯護生態

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

更多熱門

相關新聞

太魯閣號頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留林佳龍

太魯閣號頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留林佳龍

台鐵408次太魯閣號釀49死，交通部長林佳龍第一時間提出請辭，未料，國民黨團12日召開記者會爆料，交通部主任秘書黃荷婷要求交通部相關國營事業工會及觀光、旅館等團體慰留林佳龍。國民黨團除了要求林佳龍和行政院長蘇貞昌下台，也喊話總統蔡英文公開道歉。

台86線自撞一家4傷　副駕妻重傷搶救7小時亡

台86線自撞一家4傷　副駕妻重傷搶救7小時亡

台南台86線自撞4傷！3人緊急送醫

台南台86線自撞4傷！3人緊急送醫

大家都同意台鐵改革，但怎麼改？

大家都同意台鐵改革，但怎麼改？

別再只說「改革無上限」了！

別再只說「改革無上限」了！

關鍵字：

交通部台86線快速道路陳永和政治話題

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面