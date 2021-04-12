交通部投入近百億東延台86線　地表最強里長轟：騙人的政治話題

▲有「地表最強里長」之稱的陳永和，認為台86線快速道路從台南關廟東延至高雄內門台3線工程案是騙人的話題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部預計投入近100億元的工程費，進行台86線快速道路從台南關廟東延至高雄內門台3線工程案，「可行性評估」規劃4月10日獲行政院正式核定，可望串連台南與高雄山區路廊，惟前台南牛埔里長陳永和認為，這是騙人的政治話題！

陳永和說，如果説台86快速道路要延伸到高雄市內門區，那他要很負責任的告訴大家，那是騙人的政治話題！其實只延伸到龍崎的區公所而已！然後就改走182線道路！總長可能只有4公里左右而已？請問大家，哪有延伸至高雄市的內門區？這樣的工程有意義嗎？對台南在地歸仁、關廟、龍崎未來的發展有幫助？100億不能就這樣被花掉！

陳永和認為，要花這麼多錢來做這段台86道路，倒不如把錢留下來改善農路，讓農民有一條好走的農產品運輸道路還比較實惠。如果是為了解決台86和國三的塞車問題，那就應該好好解決塞車的問題就好，怎麼會變成延伸到高雄內門？草率的政策該檢討就要檢討。最後段要打通一條隧道，中間段都走平面道路！惟有必要花這筆錢嗎？有必要再去打通那個隧道嗎？有那個經濟價值嗎？他一直講都講不通！這一次他決定要選立委，當然就大聲地講了！

據了解，行政院核定的「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」，東、西二段省道新闢工程的經費為99.65億元，將由公共建設專案計畫編列辦理。

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