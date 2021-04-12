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林佳龍預計太魯閣事故路段通車後卸任　目前著重搶修工作

▲▼林佳龍至花蓮坐鎮指揮搶修作業。（圖／交通部）

▲交通部長林佳龍至花蓮坐鎮指揮搶修作業。（圖／交通部）

記者陶本和／台北報導

台鐵太魯閣號408次意外事故發生後，交通部長林佳龍遞出辭呈，但仍堅守崗位處理後續事宜。根據黨內評估，他預計在事故路段通車後卸任；而行政院發言人羅秉成12日表示，行政院長蘇貞昌理解林佳龍負責任態度，善後工作告一段落，會再與林佳龍討論。

在太魯閣號不幸事件發生時，林佳龍趕抵事故現場，除了救援與搶修工作之外，也表明辭去交通部長一職，負起政治責任；不過，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都認為，此時還是以當前善後工作為先，暫時不談他的去留問題。

不過，儘管林佳龍辭意堅決，但與交通部相關之工會陸續跳出來力挺，而民進黨立委蔡易餘也直接在臉書發文相挺慰留，認為他不應離開交通部長職務。據黨內人士分析，林佳龍擔任交通部長不同於過去的部長，他用「經營組織」的態度來面對各大工會，這類「搏感情」方式頗獲大家支持，所以在這次事故後紛紛跳出來聲援。

但是，即便有諸多慰留林佳龍聲音出現，他辭意依然堅決，週末還回到辦公室收拾東西。根據黨內評估，林佳龍預計月底事故路段通車後就會下台，屆時太魯閣事故算是到了一個節點，接下來是其他台鐵的改革工作；不過，也有黨內高層表示，時間點也不是那麼一定，只要沒有太過緊急的事情需要處理，隨時可以卸任。

對於外界批評行政院長蘇貞昌不願批准辭呈一事，這也與事實不符。黨內人士說，儘管體制上確實要由蘇貞昌批准，但交通部內這麼多「正國會」人馬，林佳龍也是派系領袖，院長當然也會徵詢過總統蔡英文的看法。

黨內人士說，林佳龍留在部長位子上確實沒有特別意義，只是留著餵國民黨這群鯊魚而已；而20日太魯閣事故路段通車之後，事件算是到一個節點，接下來除了啟動後續台鐵改革工作之外，民進黨也預計5月啟動下鄉政策說明會，開始針對8月的4大公投案進行說明工作。

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