哈利抵英奔喪　前首相監護人：修補皇室裂痕「好機會」

▲已故菲利普親王與哈利王子。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者徐于文/綜合外電報導

英國女王相伴75年的丈夫菲利普親王(Prince Phillip)9日於溫莎城堡(Windsor Castle)去世,享年99歲,移居美國的哈利王子於11日返回倫敦奔喪,是自2020年退出王室後首度返國。監護人約翰爵士(Sir John)表示,在悲痛之際,這將會是一個修補皇室關係裂痕的「好機會」。

自黛安娜王妃1997年去世後,前英國首相約翰爵士被任命成為威廉王子及哈利王子的特別監護人。他在《BBC》訪談中透露,希望能盡快解決惡性摩擦,「由於祖父的去世,二人都處在極大悲痛中,或許是個修補裂痕、相互支持的好機會。」

哈利王子與梅根2020年初宣布離開王室,在歐普拉專訪中爆料王室的種種不公以及歧視問題,與王室成員關係極度緊張。哈利在專訪中指出,父親查爾斯王子已拒絕回復電話,造成很多無法彌補「傷害」,與哥哥威廉王子關係也仍處「空虛」景況。

外界對於哈利返國抱有爭議,但消息人士透露,「女王已宣布為期2週皇家哀悼期,家庭重心將侷限悼念菲力普親王的逝去,絕對不會專注在解決公共關係,但私下溝通可幫助重啟父親和已故祖父的情感關係。」

約翰爵士強調,菲利普親王是女王唯一可以「卸下重擔、傾訴自己的人」,他的逝世在女王心中「留下了巨大空虛」。安德魯王子悲痛表示,自己非常愛戴父親,失去生命中一位「可以倚靠的人」,也「失去這個國家的祖父。」

哈利王子預計將停留肯辛頓宮(Kensington Palace)的諾丁漢小屋隔離,等待新冠疫情檢測結果。報導指出,妻子梅根(Meghan Markle)原想一同參加葬禮,卻因懷有身孕,尊循醫囑停留加州。

菲利普親王的葬禮於4月17日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行,現場會有30位皇室成員參加,同日當地下午3點全國將默哀1分鐘,屆時哀悼期結束。

Prince Philip’s funeral “is an ideal opportunity… to mend any rifts that may exist”



Former PM Sir John Major talks about the relationship between Prince William and Prince Harryhttps://t.co/HNMmp1z1iq pic.twitter.com/kzUJO9cl8u