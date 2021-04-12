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回收物堆滿樓梯間！「囤物怪婆」遭開罰72萬...哭訴：社區欺負我

在南機場夜市從事資源回收的阿春姊被鄰居視為頭痛人物，遭控訴她都將回收物帶回家中囤積，嚴重影響大樓環境衛生。（圖／本刊攝影組）

▲在南機場夜市從事資源回收的阿春姊被鄰居視為頭痛人物，遭控訴她都將回收物帶回家中囤積，嚴重影響大樓環境衛生。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

家住台北市萬華區「國輝花園社區」（國輝社區）的阿春姐（化名，60歲），疑似因為罹患囤物症，老在家中堆放大量回收物，有鄰居抱怨因此導致蟑螂老鼠肆虐，還檢舉阿春姐「攻占」樓梯間，至今阿春姐的罰款已累積至72萬元，但根本無力負擔。阿春姐反控，有鄰居為了逼她搬家，竟在她住家旁潑糞潑尿倒餿水！

身材嬌小的阿春姐，3月22日晚間9點多吃力地推著手推車，穿梭在台北市中華路2段南機場夜市一帶。雖然手推車已堆滿回收物，但為了多收一點東西變賣，只要店家拿出紙箱或寶特瓶，阿春姐通通來者不拒，接著連車帶人窩在角落，開始將回收物進行分類。

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阿春姐表示，她一開始是在社區撿拾回收物，卻遭到鄰居排擠，只好「轉移陣地」跑到南機場夜市，不過有鄰居非但不善罷干休，還多次檢舉她在公共空間堆放回收物，罰款累計高達72萬元，根本償還不了，前陣子連住家也被斷電，平常還得靠附近的素食餐廳接濟，「這個家是爸爸留給我的，我也是社區住戶，我的公平、正義在哪裡？」

鄰居出示照片，直指阿春姊居住環境髒亂的驚人，但阿春姊喊冤表示這些都是鄰居故意到她家丟餿水、垃圾、潑機油。（圖／讀者提供）

▲鄰居出示照片，直指阿春姊居住環境髒亂的驚人，但阿春姊喊冤表示這些都是鄰居故意到她家丟餿水、垃圾、潑機油。（圖／讀者提供）

阿春姐的葛姓友人也很替她感到不平，「真的是在惡整！」原來，阿春姐遭罰後，由於沒有手機，加上白天又得忙著資源回收，根本不知道自己被罰，拿到罰單時早過了申訴期。「她（阿春姐）覺得自己是被冤枉的，甚至寧願被關，也不願繳任何1毛錢。」葛姓友人說。

針對阿春姐的情況，社區管委會婉拒說明，僅表示此事正在透過法律程序解決。當地里長邱惠雯則表示，她擔任里長2年多來，多次收到該社區住戶或管委會的投訴，去年甚至曾經每2周1次，「社區確實對阿春姐很頭痛，管委會曾打算以『惡鄰條款』，要求阿春姐徹底改善住處環境，但住戶發現需要連署，態度轉趨保守，認為大家都是厝邊，不用這樣吧。」

回收怪婆1／建管處連續開罰72萬　老婦哭訴「社區欺負我」

▲經檢舉，建管處從2019年開始，總共對阿春姊開罰72萬元。（圖／讀者提供）

邱惠雯說，近5個月來，該社區管委會祭出鐵腕，只要發現阿春姐在公共空間堆放回收物，就通知建管處開單處罰，最近未再接獲關於阿春姐的投訴。


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