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「Bliss Festival 酒市夏日派對」 邀您一同嗨翻華山

圖、文／開國有限公司提供

「Bliss Festival 酒市夏日派對」將在5月14日至16日於華山東2館舉辦，活動將透過多組音樂人及DJ帶來的震撼讓現場參與民眾享受首場專屬於初夏的音樂饗宴，其中包括「My cat eats my hand」、「イルカポリス海豚刑警」、「愛人眼睛 My Lover’s Eyes」、「沒有才能anti-talent」、「荷爾蒙少年Hormone Boys」、「RUYA & Chillaxe」、「Kimmy & Biggie萬」、「打倒三明治 Sandwich Fail」、「DJ-Nonagon」，更有「TLDA-Salsa」舞團為我們帶來熱情洋溢的舞蹈演出。

▲Bliss Festival 酒市夏日派對。（圖／開國有限公司提供）

▲「Bliss Festival 酒市夏日派對」將在5月14日至16日於華山東2館舉辦。（圖／開國有限公司提供）

多國知名精釀啤酒廠商連袂參展　小後苑限時限地特調雞尾酒帶來清涼微醺新體驗
初夏，微醺的季節即將到來，「Bliss Festival 酒市夏日派對」邀請了多達70家廠商，並提供20款各國精釀啤酒以及各式雞尾酒供民眾挑選，其中包括來自澳大利亞的「Little Creatures」和「Hit Cat Brewery」，德國的「Hofbrau Haus」，英國的「Hobgolbin」，冰島的「Einstock」和西班牙的「Mirana」。同時，來自台灣的「掌門精釀啤酒」、「臺虎精釀」、「啤酒頭釀造」也將參與本次盛會。其中「臺虎精釀」將帶來引爆黃色旋風的「沙瓦三兄弟」不僅有著史上最濃12%，更隨時準備大開「沙」戒；另一方面，「啤酒頭釀造」則帶來使用台灣在地水果搭配比利時酸啤酒基底，將豐美果香收納在瓶中的「台灣冰果室系列產品」，知名餐酒館「小後苑」也特地針對本次活動製作四款特調雞尾酒限時且限地販售。

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▲Bliss Festival 酒市夏日派對。（圖／開國有限公司提供）

▲「Bliss Festival 酒市夏日派對」邀請了多達70家廠商，並提供20款各國精釀啤酒以及各式雞尾酒供民眾挑選。（圖／開國有限公司提供）

多國經典美食讓您從北半球吃到南半球，滿足挑剔的味蕾

然而在派對中怎麼能沒有美食作伴，為此「Bliss 酒市夏日派對」也將提供各式國際經典美食滿足您挑剔的味蕾，如：Chinita's Cubano 拉丁起司快餐的古巴三明治、老爸咖啡的比利時鬆餅、Teotihuacán的墨西哥料理、德國農夫廚房及歐嬤德式美食的經典德國料理、駱師傅法式冰淇淋之家的法式冰淇淋、Twins bar & kitchen的俄羅斯料理、Liquid Bread Co.的美式料理、JOLLY Brewery + Restaurant的泰式料理、秘傳美食的各式經典料理、褐褐有茶的台式點心及茶飲、小歐洲的歐式料理。

▲Bliss Festival 酒市夏日派對。（圖／開國有限公司提供）

▲多國經典美食讓您從北半球吃到南半球，滿足挑剔的味蕾。（圖／開國有限公司提供）

在酷熱夏日來臨的前夕，5月14日至16日就到華山東2館享受「Bliss 酒市夏日派對」為您帶來的清涼微醺飲品、各國美食盛宴、熱情奔放的音樂饗宴吧!

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