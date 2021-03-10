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助愛到偏鄉　華山左鎮天使站設站1周年感恩茶會　

▲華山基金會左鎮天使站2020年2月起在地設站，至今已有1年，特舉辦「左鎮天使站設站1周年感恩茶會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲華山基金會左鎮天使站2020年2月起在地設站，至今已有1年，特舉辦「左鎮天使站設站1周年感恩茶會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮區長年人口數不到5千人，65歲以上長者人口比例更為台南37個行政區之冠，可稱是偏鄉中的老人鄉，為落實孤老服務，華山基金會左鎮天使站於2020年2月起在地設站，補政府與社會之不足，為當地失能、失智、失依長輩提供免費到宅服務。

從無到有的一年裡，目前已服務30多位弱勢長者，為感謝支持，於3月10日上午9時，於左鎮榮和社區照顧關懷據點舉辦「左鎮天使站設站1周年感恩茶會」，邀請服務長輩及善士、義工們一同參與這年的點點滴滴。

▲華山基金會左鎮天使站2020年2月起在地設站，至今已有1年，特舉辦「左鎮天使站設站1周年感恩茶會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

回首華山進駐左鎮服務歷程，有很多令人感動的故事，像是獨居身障的簡阿公，因為老舊洗衣機損壞，行動不便的他只能讓衣物堆積發臭，站長得知後立即連結資源，讓全新的洗衣機直接運送到阿公家，而今天感恩茶會現場阿公也感動的流下男兒淚，並回饋他受華山幫助的點滴心情。

此外，感恩茶會開場也安排了「德光曼陀林樂團」新春演奏，以及「童心合憶小學堂」老師帶領長輩們進行「西拉雅吉祥頭飾創作」，對於首次參與華山活動的左鎮天使站服務長輩來說，個個都是新鮮又有趣的體驗。

▲華山基金會左鎮天使站2020年2月起在地設站，至今已有1年，特舉辦「左鎮天使站設站1周年感恩茶會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

華山基金會左鎮天使站在缺乏公司行號及醫療資源、交通不便等貧困環境裡，要長期穩定提供左鎮在地照護服務、義工招募與募資是難上加難，因此懇請各界踴躍響應華山基金會「送愛到偏鄉」公益計畫，每月1250／月、15000／年，支援全台偏鄉，守護弱勢長輩，一同將愛傳送到偏鄉角落之中。愛心專線：06．5892412王站長。

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