鬼滅之刃快閃店登陸華山搶先逛！全集中路跑限定周邊　全台最齊全

▲ 「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」登陸台北華山。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

鬼滅粉暴動了！「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」在今（28）日下午3點試營運，明日起至3月14日在台北華山正式開跑，現場還有巨型禰豆子、炭治郎巨石、特製木箱開放入內拍照，快閃店帶來全台最大規模、最齊全的周邊，包括角色玩偶、日輪刀鑰匙圈、隊服和圍巾、啾太郎吊飾都買得到，預計吸引大票鬼滅粉絲朝聖。

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▲周邊是全台規模最大、品項最齊全。（圖／記者林育綾攝）



去年在北中南舉行的「鬼滅之刃全集中路跑」活動及快閃店都人氣爆棚，如今強勢回歸台北。此次鬼滅限定快閃店，販售周邊可說是全台規模最大、品項最齊全，除了日本直送周邊、熱賣追加的推薦商品，還有30款台灣首發新品。

包括鬼滅之刃桌緣公仔、角色圍巾、九柱日輪刀鑰匙圈、惡鬼滅殺夜光T恤、炭治郎郵差包、啾太郎吊飾、禰豆子防水眼鏡袋、木刻鎹鴉萬年曆、紀念款後背包、角色絨毛吊飾、連帽鬼殺隊防潑水風衣⋯等等。

▲▼ 「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」登陸台北華山。（圖／記者林育綾攝）

其中「鬼滅之刃角色圍巾」推出了炭治郎、禰豆子、善逸、冨岡義勇共4款配色，材質輕膚柔軟，也能作為披肩使用；而「啾太郎絨毛吊飾」也是此次亮點，第一眼就讓人目不轉睛。而開幕前4天，也將限量發售7款人氣角色福袋。

▲▼ 限量發售福袋、玩偶、吊飾都讓鬼滅粉心動想收藏。（圖／記者林育綾攝）

鬼滅之刃快閃店也特別設計場景裝置，打造拍照熱點，特別把目前只在路跑賽道上出現過的「巨型Q版禰豆子充氣偶」移至華山，高達3公尺；還有炭治郎劈開的巨石、立牌、特製木箱，其中木箱可容納真人，讓觀眾能入內拍照打卡，體驗被哥哥炭治郎背著的感覺。

▲▼ 炭治郎立牌、特製木箱可讓粉絲拍照，「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」登陸台北華山。（圖／記者林育綾攝）

「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店～番外篇～」 在台北華山1914文創園區中5B鍋爐室 開跑，今（28）日下午3點開始試營運，1月29日正式開幕至3月14日，2月11日除夕當天休館一日，營業時間為上午10點至晚間6點。

▲▼ 「鬼滅之刃全集中路跑限定快閃店」登陸台北華山。（圖／記者林育綾攝）



「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」

同步在台北華山還有「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」至4月5日，該展覽是全球首次集結「日本電視冠軍情景王山田卓司」和「台灣微縮模型王鄭鴻展」2位大師，總共60件匠心入魂的作品。

▲台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，連垃圾都逼真呈現。（圖／聯合數位文創提供）



日本微縮大師山田卓司，擅長製作具有寫實風格的情景模型，五度獲頒《電視冠軍》微縮「情景王」封號；而台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，曾奪下日本殿堂級微縮模型比賽總冠軍，擅於利用日常生活可見的廢棄材料，進行舊化表現，創作出縮小十倍「有使用痕跡」，具有生活感與歷史感，人情味交織的微觀世界。展場更特地打造昭和風，微縮迷、模型控不可錯過！

▲日本微縮大師山田卓司，擅長製作具有寫實風格的情景模型。（圖／記者林育綾攝）

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